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Алексей Панин попросил прощение у фанатов

Актер Алексей Панин попросил прощение у поклонников за свое поведение.


Алексей Панин попросил прощение у фанатов


В последнее время истории связанные с актером Алексеем Паниным носили скандальный характер. Актер утверждал, что окружавшие его люди очень плохие, и никто из них не понимает чувств Панина. Недавно в аккаунте артиста появился видеоролик, где он лично просит прощения у своих подписчиков, его коллег, а также отдельное извинение для Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина. Стоит напомнить, что суд запретил актеру выезжать из России.

Подписчики артиста сочувственно отреагировали на данную публикацию и пожелали ему добра.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 23:30
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