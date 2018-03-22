Алексей Панин попросил прощение у фанатов

В последнее время истории связанные с актером Алексеем Паниным носили скандальный характер. Актер утверждал, что окружавшие его люди очень плохие, и никто из них не понимает чувств Панина. Недавно в аккаунте артиста появился видеоролик, где он лично просит прощения у своих подписчиков, его коллег, а также отдельное извинение для Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина. Стоит напомнить, что суд запретил актеру выезжать из России.Подписчики артиста сочувственно отреагировали на данную публикацию и пожелали ему добра.