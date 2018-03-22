Хейтеры считают, что Ксения Собчак заигралась в политику и совершенно забыла о муже

Так, например, накануне парочка планировала сходить в кино, чтобы посмотреть отечественную комедию «Каникулы президента», однако Ксения умчалась по своим невероятно важным делам, а Максим Виторган вынужден был отправиться на сеанс в одиночестве.В конечном итоге позировать перед фотографами мужчине пришлось также в гордом одиночестве. Максим всячески корчил рожи, стараясь продемонстрировать всем, что в его жизни нет никаких проблем.