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Хейтеры считают, что Ксения Собчак заигралась в политику и совершенно забыла о муже

Игры в политику так увлекли знаменитую экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак, что она абсолютно забыла о супруге.

Хейтеры считают, что Ксения Собчак заигралась в политику и совершенно забыла о муже

Так, например, накануне парочка планировала сходить в кино, чтобы посмотреть отечественную комедию «Каникулы президента», однако Ксения умчалась по своим невероятно важным делам, а Максим Виторган вынужден был отправиться на сеанс в одиночестве.

В конечном итоге позировать перед фотографами мужчине пришлось также в гордом одиночестве. Максим всячески корчил рожи, стараясь продемонстрировать всем, что в его жизни нет никаких проблем.

Хейтеры считают, что Ксения Собчак заигралась в политику и совершенно забыла о муже
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:59
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