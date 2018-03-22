Пловчиха Юлия Ефимова поразила своими формами

Юлия Ефимова имеющая пятикратное звание «Чемпион мира по плаванью» сразила своих поклонников наповал. Девушка выложила на своей страничке в Instagram фотографии в купальнике, добавив комментарий «Многие считают, что у пловчих ужасные фигуры, как теперь быть?» Подписчики спортсменки завалили ее комментариями положительного характера. Стоит напомнить, что Ефимова привезла несколько побед с летних Игр-2016 года, состоявшихся в Рио-де-Жанейро.Сама спортсменка заявляет, что постоянно тренируется и ведет активный и здоровый образ жизни.