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Пловчиха Юлия Ефимова поразила своими формами

Чемпионка мира по плаванью Юлия Ефимова покорила фанатов своей фигурой.

Пловчиха Юлия Ефимова поразила своими формами


Юлия Ефимова имеющая пятикратное звание «Чемпион мира по плаванью» сразила своих поклонников наповал. Девушка выложила на своей страничке в Instagram фотографии в купальнике, добавив комментарий «Многие считают, что у пловчих ужасные фигуры, как теперь быть?» Подписчики спортсменки завалили ее комментариями положительного характера. Стоит напомнить, что Ефимова привезла несколько побед с летних Игр-2016 года, состоявшихся в Рио-де-Жанейро.

Сама спортсменка заявляет, что постоянно тренируется и ведет активный и здоровый образ жизни.
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Общество / Спорт
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 23:00
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