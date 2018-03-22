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Антон Гусев поспорил не брить усы и бороду

Бывший участник скандально известного телепроекта «Дом-2» Антон Гусев разместил на своей страничке в Инстаграм новое фото, на котором удивил подписчиков своими усами.

Антон Гусев поспорил не брить усы и бороду

Мужчина продемонстрировал поклонникам, как выглядит с утра, едва проснувшись, перед завтраком. В описании к публикации Антон сообщил, что его усы не дают ему покоя.

Также экс-участник телестройки добавил, что ему безразлично мнение окружающих по поводу того, идут или не идут ему усы. Судя по описанию публикации, Антон с кем-то поспорил, и теперь в ближайшие два с половиной месяца бриться не собирается.

В заключение Гусев поинтересовался у своих поклонников, как считают те, стоит ли в дальнейшем сбрить усы или же их лучше оставить? Стоит отметить, что подавляющее большинство поклонников выразили свой негатив, касательно его «зарослей» на лице, некоторые же возмутились только усами, в то время, как борода пришлась им по нраву. А кто-то предложил Антону поступать исходя из собственного комфорта.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:43
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