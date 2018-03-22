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Анастасия Костенко может родить первенца уже в июле

Анастасия Костенко, по сведениям анонимного источника, может родить первенца от Дмитрия Тарасова уже в июле этого года.

Беременность модели не прекращают обсуждать с января месяца, когда пара сыграла свадьбу. Несмотря на молодость, красоту и покладистый характер избранницы, публика отказывается верить, что футболист женился на ней из чистых побуждений.

Анастасия Костенко может родить первенца уже в июле

Поклонники Ольги Бузовой особенно рьяно отстаивают версию, что брак состоялся "по залёту", ведь ловелас Тарасов вообще не способен остановиться на одной единственной, имея уже двух бывших жён к 30 годам.

Сама Костенко говорить про будущего ребёнка напрочь отказывается и не дала ни одного намёка на такую возможность. Косвенными доказательствами являются многочисленные фотографии и видео, где пользователи Сети разглядели у стройной Анастасии округлившийся живот.

Также некий папарацци выведал, что недавно модель проходила процедуру УЗИ, а некий "инсайдер" выдал прессе примерный срок вынашивания. По словам источника, родит Костенко уже в июле. Напомним, что пара обвенчалась перед свадьбой в церкви, чего до этого футболист ни с одной женой не делал.

Ранее Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом ресторане Ольги Бузовой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:29
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