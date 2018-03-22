Анастасия Костенко может родить первенца уже в июле
Анастасия Костенко, по сведениям анонимного источника, может родить первенца от Дмитрия Тарасова уже в июле этого года.
Беременность модели не прекращают обсуждать с января месяца, когда пара сыграла свадьбу. Несмотря на молодость, красоту и покладистый характер избранницы, публика отказывается верить, что футболист женился на ней из чистых побуждений.
Поклонники Ольги Бузовой особенно рьяно отстаивают версию, что брак состоялся "по залёту", ведь ловелас Тарасов вообще не способен остановиться на одной единственной, имея уже двух бывших жён к 30 годам.
Сама Костенко говорить про будущего ребёнка напрочь отказывается и не дала ни одного намёка на такую возможность. Косвенными доказательствами являются многочисленные фотографии и видео, где пользователи Сети разглядели у стройной Анастасии округлившийся живот.
Также некий папарацци выведал, что недавно модель проходила процедуру УЗИ, а некий "инсайдер" выдал прессе примерный срок вынашивания. По словам источника, родит Костенко уже в июле. Напомним, что пара обвенчалась перед свадьбой в церкви, чего до этого футболист ни с одной женой не делал.
Ранее Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом ресторане Ольги Бузовой.
Беременность модели не прекращают обсуждать с января месяца, когда пара сыграла свадьбу. Несмотря на молодость, красоту и покладистый характер избранницы, публика отказывается верить, что футболист женился на ней из чистых побуждений.
Поклонники Ольги Бузовой особенно рьяно отстаивают версию, что брак состоялся "по залёту", ведь ловелас Тарасов вообще не способен остановиться на одной единственной, имея уже двух бывших жён к 30 годам.
Сама Костенко говорить про будущего ребёнка напрочь отказывается и не дала ни одного намёка на такую возможность. Косвенными доказательствами являются многочисленные фотографии и видео, где пользователи Сети разглядели у стройной Анастасии округлившийся живот.
Также некий папарацци выведал, что недавно модель проходила процедуру УЗИ, а некий "инсайдер" выдал прессе примерный срок вынашивания. По словам источника, родит Костенко уже в июле. Напомним, что пара обвенчалась перед свадьбой в церкви, чего до этого футболист ни с одной женой не делал.
Ранее Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом ресторане Ольги Бузовой.