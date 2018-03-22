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Ольга Бузова заявила, что ее критикуют только «ретро-звезды» и «сбитые летчики»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова дала подробное интервью глянцевому изданию «FOR MEN», ответив на множество вопросов.

Как известно, неожиданно обрушившуюся популярность Ольги смогли пережить не все представители отечественного шоу-бизнеса. Некоторые порадовались за такой скоростной взлет девушки, отличающейся энергией и умением выполнять поставленные себе задачи. Другие же, напротив, изливают в комментариях сплошной негатив в ее адрес.

Ольга Бузова заявила, что ее критикуют только «ретро-звезды» и «сбитые летчики»

Журналисты поинтересовались у «Королевы Инстаграма», каким образом той удается бороться с такой массой негатива от коллег по шоу-бизнесу в свой адрес? Бузова ответила, что совсем с нею не борется, также, как и не пытается отличать, новую волну критики от старой.

Как подчеркнула самая популярная девушка прошлого и этого года, жестко и неконструктивно критикуют ее только «ретро-звезды» и «сбитые летчики», которые либо так и не сумели достичь желаемого, либо их известность осталась далеко в прошлом, а все нападки происходят только из чувства зависти.

Ведь те звезды, которые и по сей день находятся на волне популярности, не высказывали в ее адрес плохого слова. Наоборот, оказывают Бузовой моральную поддержку. Так, например, Ольга часто благодарит в интервью Филиппа Киркорова за веру в нее, особенно, у истоков ее стремительно развивающейся карьеры исполнительницы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:29
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