Алена Водонаева решила научиться колдовать у участницы «Битвы экстрасенсов»
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева захотела сменить домовское «волшебство» на колдовство. Обрести сверхъестественные силы теледива вознамерилась у знаменитой участницы шоу «Битвы экстрасенсов» Натальи Бантеевой.
Девушка уже записалась на уроки в «Закрытую школу» петербуржской прорицательницы.
Реалити-шоу «Дом-2» навсегда оставил на Водонаевой отпечаток публичной личности, но судя по всему, это как раз и не тяготит ее. Алена и сама не против делиться подробностями своей жизни с фанатами, и регулярно сообщает им в Instagram обо всех переменах.
Например, об отдыхе на Бали со своим супругом или же съемках в откровенной фотосессии. Поклонники первыми узнают о писательских планах теледивы, а сейчас и о том, что бывшая участница «Дома-2» хочет податься в магию.
В качестве наставника девушка выбрала участницу проекта «Битва экстрасенсов» Наталью Бантееву. Водонаева называет ее питерским Дамблдором и предлагает фанатам к ней присоединиться.
В мастерстве колдуньи убеждена не только Водонаева, но и ведущий шоу «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров. На встрече с поклонниками в Пензе он рассказал, как Бантеева помогла ему узнать судьбу пропавшей родственницы.
Едва прикоснувшись к снимку, она сообщила, что девушки на фотографии нет в живых, а погибла она от удара ножом. Каким образом ей удалось выяснить это, экстрасенс предпочла не отвечать, однако ее догадка подтвердилась. Тело было обнаружено через несколько дней. Девушка погибла от ножевого удара в сердце.
Девушка уже записалась на уроки в «Закрытую школу» петербуржской прорицательницы.
Реалити-шоу «Дом-2» навсегда оставил на Водонаевой отпечаток публичной личности, но судя по всему, это как раз и не тяготит ее. Алена и сама не против делиться подробностями своей жизни с фанатами, и регулярно сообщает им в Instagram обо всех переменах.
Например, об отдыхе на Бали со своим супругом или же съемках в откровенной фотосессии. Поклонники первыми узнают о писательских планах теледивы, а сейчас и о том, что бывшая участница «Дома-2» хочет податься в магию.
В качестве наставника девушка выбрала участницу проекта «Битва экстрасенсов» Наталью Бантееву. Водонаева называет ее питерским Дамблдором и предлагает фанатам к ней присоединиться.
В мастерстве колдуньи убеждена не только Водонаева, но и ведущий шоу «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров. На встрече с поклонниками в Пензе он рассказал, как Бантеева помогла ему узнать судьбу пропавшей родственницы.
Едва прикоснувшись к снимку, она сообщила, что девушки на фотографии нет в живых, а погибла она от удара ножом. Каким образом ей удалось выяснить это, экстрасенс предпочла не отвечать, однако ее догадка подтвердилась. Тело было обнаружено через несколько дней. Девушка погибла от ножевого удара в сердце.