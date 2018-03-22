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Алена Водонаева решила научиться колдовать у участницы «Битвы экстрасенсов»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева захотела сменить домовское «волшебство» на колдовство. Обрести сверхъестественные силы теледива вознамерилась у знаменитой участницы шоу «Битвы экстрасенсов» Натальи Бантеевой.

Девушка уже записалась на уроки в «Закрытую школу» петербуржской прорицательницы.

Реалити-шоу «Дом-2» навсегда оставил на Водонаевой отпечаток публичной личности, но судя по всему, это как раз и не тяготит ее. Алена и сама не против делиться подробностями своей жизни с фанатами, и регулярно сообщает им в Instagram обо всех переменах.

Алена Водонаева решила научиться колдовать у участницы «Битвы экстрасенсов»

Например, об отдыхе на Бали со своим супругом или же съемках в откровенной фотосессии. Поклонники первыми узнают о писательских планах теледивы, а сейчас и о том, что бывшая участница «Дома-2» хочет податься в магию.

В качестве наставника девушка выбрала участницу проекта «Битва экстрасенсов» Наталью Бантееву. Водонаева называет ее питерским Дамблдором и предлагает фанатам к ней присоединиться.

В мастерстве колдуньи убеждена не только Водонаева, но и ведущий шоу «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров. На встрече с поклонниками в Пензе он рассказал, как Бантеева помогла ему узнать судьбу пропавшей родственницы.

Едва прикоснувшись к снимку, она сообщила, что девушки на фотографии нет в живых, а погибла она от удара ножом. Каким образом ей удалось выяснить это, экстрасенс предпочла не отвечать, однако ее догадка подтвердилась. Тело было обнаружено через несколько дней. Девушка погибла от ножевого удара в сердце.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:17
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