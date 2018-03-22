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Экран Samsung Galaxy S9+ попал под массовую критику владельцев

Социальные сети наполнились жалобами от владельцев смартфона, известного как Samsung Galaxy S9+. Конкретно указывается на сенсорный экран. Как оказалось, гаджеты отмечены появлением мертвых зон, которые не выдают никакой реакции на прикосновения пользователя.

Как предположили эксперты, скрыта проблема непосредственно в конструкции смартфона. Причем и откат к заводским настройкам проблему не решает. Определить конкретный участок тачскрина, нечувствительного к касаниям, не удается. От одних пользователей поступает информация о проблемах нижней части дисплея, в то время, как другие недовольны верхом или серединой.
Экран Samsung Galaxy S9+ попал под массовую критику владельцев


Отмечается, что часто подобное случается, когда экран расположен горизонтально. Конкретно ощущается неудобство в ходе набора текстовой информации на клавиатуре или при попытках управлять жестами. От разработчиков Samsung пока никаких комментариев или информации не последовало. В то время, как некоторыми пользователями, приобретавшими Samsung Galaxy S9+ по условиям программы trade-in, сообщается, что вернуть проблемный смартфон нет возможности.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:00
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