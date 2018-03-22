Экран Samsung Galaxy S9+ попал под массовую критику владельцев

Как предположили эксперты, скрыта проблема непосредственно в конструкции смартфона. Причем и откат к заводским настройкам проблему не решает. Определить конкретный участок тачскрина, нечувствительного к касаниям, не удается. От одних пользователей поступает информация о проблемах нижней части дисплея, в то время, как другие недовольны верхом или серединой.Отмечается, что часто подобное случается, когда экран расположен горизонтально. Конкретно ощущается неудобство в ходе набора текстовой информации на клавиатуре или при попытках управлять жестами. От разработчиков Samsung пока никаких комментариев или информации не последовало. В то время, как некоторыми пользователями, приобретавшими Samsung Galaxy S9+ по условиям программы trade-in, сообщается, что вернуть проблемный смартфон нет возможности.