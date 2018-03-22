Лед против пули: видео необычного эксперимента выложили в Сети

Члены команды в качестве оружия использовали чешскую модель пистолета CZ-75. Вода была заморожена в нескольких пластиковых емкостях разного литража. Патроны 9х19 смогли разбить большие емкости, где оставалась незамороженная вода. При этом пули срикошетили от емкостей, где был плотный лёд. По мнению экспериментаторов, лед может остановить пулю, а также изменить ее траекторию. В рамках второй части эксперимента опробовали американские боеприпасы и боеприпасы производства постсоветского пространства. Стреляли в пластины, входящие в состав бронежилетов. Более мощными оказались американские пули.Самозарядный пистолет CZ-75 разработали в 1975 году в Чехословакии. Он является распространённым по всему миру. Его масса составляет 1,2 кг. Длина пистолета – 206 мм. Длина ствола – 120 мм. Применяют в основном патроны Парабеллум на 9х19 мм.