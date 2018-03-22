АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Лед против пули: видео необычного эксперимента выложили в Сети

Представителями YouTube-канала WarGongo показан очередной эксперимент. Ими выяснено, сколько требуется льда, для установки пули, выпущенной из пистолета.

Лед против пули: видео необычного эксперимента выложили в Сети

Члены команды в качестве оружия использовали чешскую модель пистолета CZ-75. Вода была заморожена в нескольких пластиковых емкостях разного литража. Патроны 9х19 смогли разбить большие емкости, где оставалась незамороженная вода. При этом пули срикошетили от емкостей, где был плотный лёд. По мнению экспериментаторов, лед может остановить пулю, а также изменить ее траекторию. В рамках второй части эксперимента опробовали американские боеприпасы и боеприпасы производства постсоветского пространства. Стреляли в пластины, входящие в состав бронежилетов. Более мощными оказались американские пули.


Самозарядный пистолет CZ-75 разработали в 1975 году в Чехословакии. Он является распространённым по всему миру. Его масса составляет 1,2 кг. Длина пистолета – 206 мм. Длина ствола – 120 мм. Применяют в основном патроны Парабеллум на 9х19 мм.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пловчиха Юлия Ефимова поразила своими формами
Ученые: Парад планет может вызвать очередное
Золото в Млечном Пути создают столкновения
Экран Samsung Galaxy S9+ попал под массовую
Лед против пули: видео необычного эксперимента
Астрономы доказали, что гигантская Планета Девять
На Украине лишили депутатской неприкосновенности
Ученые обнаружили на Марсе шары идеальной формы
Ученые обнаружили 6 тысяч неизвестных раньше
Ученые создали систему для контроля активности
Король Марокко расторг брак со своей супругой
Ученые обнаружили следы звезды, пролетевшей
Безрамочный смартфон Vivo V9 в стиле iPhone X
Зрители считают, что «Дом-2» оскорбляет местные
Ставшая матерью Виктория Райдос дала сыну редкое
Запущена первая в РФ открытая опытная зона сети 5G
Хейтеры считают, что Ксения Собчак заигралась в
Александр Гобозов поставил на место гостью шоу
Лена Миро поддержала Аллу Пугачеву
Антон Гусев поспорил не брить усы и бороду
39-летняя Елена Летучая выглядит старше 55-летней
Ирина Шейк оригинально поздравила с днем рождения
Ольга Бузова заявила, что ее критикуют только
Анастасия Костенко может родить первенца уже в
Уязвимость Siri позволяет читать скрытые
Алена Водонаева решила научиться колдовать у
Николаю Баскову давали деньги за секс с
YouTube повысит количество рекламы между
Почти треть поляков хотят выхода Польши из ЕС
Стартовали продажи нового автомобиля Changhe Q7
Просмотреть все новости