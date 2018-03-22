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Гоген Солнцев решил жениться на богатой похотливой старушке

Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев решил жениться.


Торжественное мероприятие, как стало известно, запланировано на 12 апреля, а заявление уже подано. К слову, в жены 37-летний парень решил взять 70-летнюю даму.

Гоген Солнцев решил жениться на богатой похотливой старушке

По слухам, старушка весьма состоятельна и обладает серьезными связями в нужных Солнцеву кругах. Роман парочки закрутился, когда Елена посетила спектакль Гогена и предложила профинансировать его другие проекты. А он в свою очередь ответил ей любовью, предложив свое роскошное молодое тело.

Стоит отметить, что перед тем как идти в ЗАГС, Солнцев и его пожилая спутница поклялись в верности до конца своих дней в храме перед лицом Господа. Фотографии венчания молодого красавца и седовласой дамы взорвали интернет. Затем возлюбленные отправились в романтическое путешествие в Доминикану.

«У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу поменьше издавать похабных любовных стонов по ночам он оскорбил меня и моего супруга. Сначала мы подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами», - рассказали отдыхающие там туристы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:15
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