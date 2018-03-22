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На Украине лишили депутатской неприкосновенности и арестовали Надежду Савченко

Верховная рада Украины лишила украинского депутата Надежду Савченко неприкосновенности. Вместе с этим парламент государства дал согласие, чтобы её привлекли к уголовной ответственности.

На Украине лишили депутатской неприкосновенности и арестовали Надежду Савченко

Савченко задержали непосредственно в зале заседаний. Депутат при этом успела сказать, что не станет отказываться от звания Героя Украины, в свою очередь, которое она доказывала в российских тюрьмах, а также не собирается отдавать депутатский мандат. Итоговое решение Рады, Савченко встретила с улыбкой. Потом депутат сдала карточку, предназначенную для голосований, после чего покинула парламент.


Депутаты Евгений Мураев и Нестор Шуфрич от «Оппозиционного блока» пожали руку Савченко. Их фракция не стала поддерживать лишение неприкосновенности Надежды. Генпрокуратура Украины подозревает Н. Савченко в подготовке в парламенте теракта. По словам Ю. Луценко депутат собиралась уничтожить должностную и правительственную ложи, обрушить купол Верховной рады минометами, добивать автоматами всех выживших.

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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:15
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