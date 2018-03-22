На Украине лишили депутатской неприкосновенности и арестовали Надежду Савченко

Савченко задержали непосредственно в зале заседаний. Депутат при этом успела сказать, что не станет отказываться от звания Героя Украины, в свою очередь, которое она доказывала в российских тюрьмах, а также не собирается отдавать депутатский мандат. Итоговое решение Рады, Савченко встретила с улыбкой. Потом депутат сдала карточку, предназначенную для голосований, после чего покинула парламент.Депутаты Евгений Мураев и Нестор Шуфрич от «Оппозиционного блока» пожали руку Савченко. Их фракция не стала поддерживать лишение неприкосновенности Надежды. Генпрокуратура Украины подозревает Н. Савченко в подготовке в парламенте теракта. По словам Ю. Луценко депутат собиралась уничтожить должностную и правительственную ложи, обрушить купол Верховной рады минометами, добивать автоматами всех выживших.