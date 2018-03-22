Ученые обнаружили 6 тысяч неизвестных раньше вирусов с помощью ИИ

Из сообщений биолога Цзе Рена, представляющего Университет Южной Калифорнии Лос-Анджелеса, более ранние наработки людей не имели возможностей подробного и быстрого изучения вирусов. В настоящем времени, когда возможно применение технологий Искусственного Интеллекта, появилась возможность усовершенствования способов по обнаружению вирусов, а так же их исследований.Учеными успешно собраны геномные данные больших объемов с использованием возможностей ИИ, который так же смог восстановить 10000 геномов. Причем специальная программа искусственного разума провела их группировку по определенным признакам. Следом за этим, технологией ИИ были выявлены примерно 6000 вирусов, не идентифицированные и не изученные учеными ранее.Благодаря полученным успешным результатам, ученые планирует расширить достигнутые возможности. Программные разработки ИИ направят на поиски новых вирусов, причем планируется оперировать с большим количеством информации, что не всегда удается простым людям.