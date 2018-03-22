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Король Марокко расторг брак со своей супругой

По данным испанского издания Hola, король Марокко Мухаммед VI расторг брак со своей супругой принцессой Лаллой Сальмой.

Король Марокко расторг брак со своей супругой


По материалам информаторов, приближенных к королевскому дворцу, 54-летний король и 39-летняя принцесса вступили в брак в 2002 году. В браке родились двое детей – принц Мулай Хасан 2003 года рождения, а также 11-летняя принцесса Лалла Хадиджа.

Как стало известно, королевская пара отдалилась друг от друга после посещения Кубы и Майами весной минувшего года. После этого супруга Махаммеда VI длительное время не появлялась на светских мероприятиях.

Последним официальным мероприятием, на котором появилась принцесса, было открытие в Марракеше музея Ива Сен-Лорана осенью минувшего года.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:40
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