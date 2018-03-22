Король Марокко расторг брак со своей супругой

По материалам информаторов, приближенных к королевскому дворцу, 54-летний король и 39-летняя принцесса вступили в брак в 2002 году. В браке родились двое детей – принц Мулай Хасан 2003 года рождения, а также 11-летняя принцесса Лалла Хадиджа.Как стало известно, королевская пара отдалилась друг от друга после посещения Кубы и Майами весной минувшего года. После этого супруга Махаммеда VI длительное время не появлялась на светских мероприятиях.Последним официальным мероприятием, на котором появилась принцесса, было открытие в Марракеше музея Ива Сен-Лорана осенью минувшего года.