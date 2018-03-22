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Запущена первая в РФ открытая опытная зона сети 5G

В рамках инновационного центра «Сколково» запустили опытную зону сети формата 5G нового поколения.

Запущена первая в РФ открытая опытная зона сети 5G

По словам пресс-представителей «Сколково», 5G будет включать промышленный интернет, анализ видеоконтента, управление дронами, а также ряд прочих важных сфер деятельности. Сотрудниками «Сколково» привлечены уже свои стартапы для подготовки «пилотов» по картографии в сельхозиндустрии, охраны крупнейших строительных площадок с применением беспилотных механизмов, новейших решений для медиа-сферы (с возможностью вещания в рамках формата 360°).

Эксперты IT-центра собираются проверить, возможно ли использование отдельных полос радиочастот (3 400 – 3 800 МГц). Помимо «Сколково» в запуске такой опытной сети участвовали компании «Ростелеком» и Nokia. Про необходимость подготовки инфраструктуры для запуска в январе этого года 5G говорил Дмитрий Медведев. По его словам для связи формата 5G следует выделить частоту.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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