АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Добровольцы ЧВК «Вагнер» помогают спасать мирных граждан в Гуте

Ситуация в Сирии продолжает быть крайне напряженной, невзирая на достижение определенных договоренностей российской стороны совместно с правительством Башара Асада и частью незаконных бандформирований в Восточной Гуте, сообщает арабское издание Arabitoday.com.

Армия Асада воюет с джихадистами одновременно на нескольких фронтах. Одной из числа наиболее горячих точек в данный момент является Эр-Рейхан, расположенный на востоке северной части анклава. На этой территории САА несет большие потери в людях и технике в бою с боевиками «Джейш аль-Ислам». Сами исламисты заявляли, что уничтожили танки и дрон правительственных войск.

Обстановка на южных окраинах Думы также обострилась, когда «Джейш аль-Ислам» активно контратаковала позиции САА вблизи Шиффонии и Мисрабы. Одна из контратак закончилась тем, что подразделение правительственной армии «Силы Тигра», оставив позиции, фактически без боя передали повстанцам контроль над значительными территориями Мисрабы.
Добровольцы ЧВК «Вагнер» помогают спасать мирных граждан в Гуте

На сегодняшний день союзные силы Асада восстановили контроль над всей территорией данного направления. По сведениям военного источника арабского издания, это произошло благодаря российским бойцам так называемой ЧВК «Вагнер». Как пишет Regnum, после захвата боевиками мирных жителей и солдат САА в окружение, добровольцы ЧВК «Вагнер» в сотрудничестве с артиллерией за ночь с 18 на 19 марта вытеснили боевиков «Джейш аль-Ислам». Более того, бойцы не просто вернули позиции, занятые боевиками, им удалось увеличить территорию подконтрольную войскам Асада. Подвиг ЧВК «Вагнер» обеспечил базу дальнейшему наступлению САА на позиции, занятые боевиками.

Помимо этого бойцы ЧВК «Вагнер» выполняют важную задачу по обеспечению безопасности гуманитарного коридора, который создал Центр по примирению враждующих сторон. С помощью коридора в Восточной Гуте удалось вывести большое количество мирных жителей, безопасность которых обеспечивали российские добровольцы.

Арабский военный источник подчеркивает, что благодаря военной мощи и профессионализму бойцов ЧВК «Вагнера» в Мисрабе и на других фронтах северной части анклава и в направлении Аль-Тала и Сатра удалось достичь успехов.

Добровольцы из ЧВК «Вагнер» прославились тем, что активно участвовали в уничтожении боевиков «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.) на сирийской территории. Сейчас они продолжают миротворческую деятельность и помогают войскам Асада на земле сражаться с бандами исламистов, а также обеспечивают безопасность гуманитарных коридоров.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 16:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60
Новый кроссовер Toyota IZOA в апреле выходит на
Гоген Солнцев решил жениться на богатой
Бывшая девушка Тимати - Алёна Шишкова, поразила
«Яндекс» предоставил возможность вставлять карты
Тихоокеанская пластиковая свалка оказалась
Астробиолог обвинил NASA в скрытии фактов наличия
Михаил Богдасаров покаялся перед зрителями в
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на раритетном
Ученые узнали, почему планеты Солнечной системы
Ольга Бузова решила покорить YouTube
В семье Татьяны Лазаревой случилась страшная
Ученые обнаружили необычных рыб-диабетиков в
Дженнифер Энистон впервые предложила тайно
Муж Лолиты Милявской засматривается на фото
Добровольцы ЧВК «Вагнер» помогают спасать мирных
Новый электрокар Porsche Mission E показали на
Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на
Вера Брежнева удивила поклонников странной грудью
Максим Фадеев прекратил сотрудничать с тремя
Продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq
Украина разорвала программу экономического
Роман Гриценко хочет продать себя подороже
Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником и
Селин Дион отменила все концерты из-за
Ольга Серябкина поведала о важности поэзии
Ксения Бородина объяснилась за грубость с
Алексей Воробьёв снимает совместный видеоклип с
Учёные: Ибупрофен повышает вероятность развития
Исследователи выяснили, что эффективность
Просмотреть все новости