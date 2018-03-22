Армия Асада воюет с джихадистами одновременно на нескольких фронтах. Одной из числа наиболее горячих точек в данный момент является Эр-Рейхан, расположенный на востоке северной части анклава. На этой территории САА несет большие потери в людях и технике в бою с боевиками «Джейш аль-Ислам». Сами исламисты заявляли, что уничтожили танки и дрон правительственных войск.Обстановка на южных окраинах Думы также обострилась, когда «Джейш аль-Ислам» активно контратаковала позиции САА вблизи Шиффонии и Мисрабы. Одна из контратак закончилась тем, что подразделение правительственной армии «Силы Тигра», оставив позиции, фактически без боя передали повстанцам контроль над значительными территориями Мисрабы.На сегодняшний день союзные силы Асада восстановили контроль над всей территорией данного направления. По сведениям военного источника арабского издания, это произошло благодаря российским бойцам так называемой ЧВК «Вагнер». Как пишет Regnum, после захвата боевиками мирных жителей и солдат САА в окружение, добровольцы ЧВК «Вагнер» в сотрудничестве с артиллерией за ночь с 18 на 19 марта вытеснили боевиков «Джейш аль-Ислам». Более того, бойцы не просто вернули позиции, занятые боевиками, им удалось увеличить территорию подконтрольную войскам Асада. Подвиг ЧВК «Вагнер» обеспечил базу дальнейшему наступлению САА на позиции, занятые боевиками.Помимо этого бойцы ЧВК «Вагнер» выполняют важную задачу по обеспечению безопасности гуманитарного коридора, который создал Центр по примирению враждующих сторон. С помощью коридора в Восточной Гуте удалось вывести большое количество мирных жителей, безопасность которых обеспечивали российские добровольцы.Арабский военный источник подчеркивает, что благодаря военной мощи и профессионализму бойцов ЧВК «Вагнера» в Мисрабе и на других фронтах северной части анклава и в направлении Аль-Тала и Сатра удалось достичь успехов.Добровольцы из ЧВК «Вагнер» прославились тем, что активно участвовали в уничтожении боевиков «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.ред.) на сирийской территории. Сейчас они продолжают миротворческую деятельность и помогают войскам Асада на земле сражаться с бандами исламистов, а также обеспечивают безопасность гуманитарных коридоров.