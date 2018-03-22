Лена Миро поддержала Аллу Пугачеву

Лена Миро известна многим тем, что рубит правду-матку, не стесняясь чинов и выражений. Один из последних постов блогерша посвятила Алле Борисовне. Причиной явилась взбудораженная общественность, которая, рассмотрев снимки и видео с прошедших президентских выборов, не на шутку встревожилась о самочувствии певицы: явно видно, что Примадонна чувствует себя плохо и выглядит резко постаревшей.Да и в своих комментариях Алла Борисовна подтвердила, что да, она стареет и достаточно резко, организм дает сбой. Но «не дождетесь» - жить надо ради маленьких сына и дочери. Попросила быть услышанной и понятой с одного раза и заключила: «Живем дальше».Лена Миро, обычно ругающая АБ за то, что она проталкивала на эстраду безголосых и бесталанных, на этот раз сменила позиции, заявив, что получившаяся эстрада сама виновата в том, что она такая, какая есть. А теперь они радуются тому, что Пугачевой плохо и готовятся ее заклевать.Обращаясь к Алле Пугачевой, Лена ее поддерживает: «Алла Борисовна, ты держись... ты такая, что сможешь». И обратилась к людям, ее читающим, сказать хоть пару теплых слов для Примадонны, поскольку «несмотря на все грехи, она - личность».