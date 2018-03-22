YouTube повысит количество рекламы между музыкальными клипами

В случае просмотра музыкальных клипов реклама теперь появится в начале клипа и при автовоспроизведении последующих видеороликов. Так компания планирует умножить монетизацию предоставляемого контента музыкантов. Представители YouTube отмечают, что очень много людей применяют сервис как плейлист и слушают бесплатно музыку известных исполнителей. Пользователи не платят за аудиозаписи в Spotify и Apple Music. При этом музыканты получают намного меньше прибыли, чем могли бы.В случае увеличения рекламы, пользователи вынуждены будут оформить на аудиозаписи платную подписку. Медиаменеджеры считают, что данная политика компании связана с попытками хостинга стать для артистов самой выгодной музыкальной площадкой.