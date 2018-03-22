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39-летняя Елена Летучая выглядит старше 55-летней Ингеборги Дапкунайте

Бывшая ведущая передачи «Ревизорро» Елена Летучая опубликовала видео, на котором позирует вместе с известной актрисой Ингеборгой Дапкунайте. Пользователи Сети отметили, что телеведущая выглядит старше артистки.

39-летняя Елена Летучая выглядит старше 55-летней Ингеборги Дапкунайте


39-летняя Елена Летучая после своего ухода с «первой кнопки» решила позволить себе отдохнуть в Испании. В данный момент теледива находится в клинике, специализирующейся на омолаживающих процедурах. Летучая периодически балует своих подписчиков видео, а также фотоотчетами.

Стоит отметить, что туда прилетела и известная литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Телеведущая ухватилась за возможность снять видеоролик со звездой кино. В результате совместного творчества получился интересный видеоролик, который Елена успела разместить в Сети.
В комментарии под публикацией Летучая поделилась с публикой хорошим настроением.

39-летняя Елена Летучая выглядит старше 55-летней Ингеборги Дапкунайте


Видео, однако, вызвало у пользователей неоднозначную реакцию. Подписчики поспешили сравнить внешность обеих женщин и, как отметили некоторые поклонники теледивы, выглядит 39-летняя Летучая старше 55-летней артистки.

Все дело, по мнению пользователей, в стиле Елены Летучей. Если Ингеборга Дапкунайте прослыла девушкой без возраста, благодаря молодежной прическе и зажигательной улыбке, то «теткинский» стиль телеведущей в этот раз подкачал, несколько состарив ее.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:40
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