39-летняя Елена Летучая выглядит старше 55-летней Ингеборги Дапкунайте

39-летняя Елена Летучая после своего ухода с «первой кнопки» решила позволить себе отдохнуть в Испании. В данный момент теледива находится в клинике, специализирующейся на омолаживающих процедурах. Летучая периодически балует своих подписчиков видео, а также фотоотчетами.Стоит отметить, что туда прилетела и известная литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Телеведущая ухватилась за возможность снять видеоролик со звездой кино. В результате совместного творчества получился интересный видеоролик, который Елена успела разместить в Сети.В комментарии под публикацией Летучая поделилась с публикой хорошим настроением.Видео, однако, вызвало у пользователей неоднозначную реакцию. Подписчики поспешили сравнить внешность обеих женщин и, как отметили некоторые поклонники теледивы, выглядит 39-летняя Летучая старше 55-летней артистки.Все дело, по мнению пользователей, в стиле Елены Летучей. Если Ингеборга Дапкунайте прослыла девушкой без возраста, благодаря молодежной прическе и зажигательной улыбке, то «теткинский» стиль телеведущей в этот раз подкачал, несколько состарив ее.