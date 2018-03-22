Ирина Шейк оригинально поздравила с днем рождения свою «татарскую сестру»

Супермодель выложила в свой аккаунт Instagram черно-белое фото Инги, где она позирует на стуле полностью обнаженной в накинутом на плечи пиджаке и с сигаретой в руках. В своей подписи к фото челябинская модель сказала о своей любви к «татарской сестре» и о том, что она счастлива иметь такую подругу.Обе женщины давно дружат и довольно часто вместе появляются на различных тусовках. Инга Рубинштейн также нередко высказывает в адрес своей подруги теплые слова: «Лучшая мама в мире. Не могу представить жизни без тебя» и считает Ирину членом своей семьи.