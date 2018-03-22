АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Ирина Шейк оригинально поздравила с днем рождения свою «татарскую сестру»

Модель Ирина Шейк нестандартно поздравила с днем рождения свою давнишнюю подругу Ингу Рубинштейн, которая еще является коллекционером.
Ирина Шейк оригинально поздравила с днем рождения свою «татарскую сестру»


Супермодель выложила в свой аккаунт Instagram черно-белое фото Инги, где она позирует на стуле полностью обнаженной в накинутом на плечи пиджаке и с сигаретой в руках. В своей подписи к фото челябинская модель сказала о своей любви к «татарской сестре» и о том, что она счастлива иметь такую подругу.

Обе женщины давно дружат и довольно часто вместе появляются на различных тусовках. Инга Рубинштейн также нередко высказывает в адрес своей подруги теплые слова: «Лучшая мама в мире. Не могу представить жизни без тебя» и считает Ирину членом своей семьи.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Запущена первая в РФ открытая опытная зона сети 5G
Хейтеры считают, что Ксения Собчак заигралась в
Александр Гобозов поставил на место гостью шоу
Лена Миро поддержала Аллу Пугачеву
Антон Гусев поспорил не брить усы и бороду
39-летняя Елена Летучая выглядит старше 55-летней
Ирина Шейк оригинально поздравила с днем рождения
Ольга Бузова заявила, что ее критикуют только
Анастасия Костенко может родить первенца уже в
Уязвимость Siri позволяет читать скрытые
Алена Водонаева решила научиться колдовать у
Николаю Баскову давали деньги за секс с
YouTube повысит количество рекламы между
Почти треть поляков хотят выхода Польши из ЕС
Стартовали продажи нового автомобиля Changhe Q7
Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60
Новый кроссовер Toyota IZOA в апреле выходит на
Гоген Солнцев решил жениться на богатой
Бывшая девушка Тимати - Алёна Шишкова, поразила
«Яндекс» предоставил возможность вставлять карты
Тихоокеанская пластиковая свалка оказалась
Астробиолог обвинил NASA в скрытии фактов наличия
Михаил Богдасаров покаялся перед зрителями в
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на раритетном
Ученые узнали, почему планеты Солнечной системы
Ольга Бузова решила покорить YouTube
В семье Татьяны Лазаревой случилась страшная
Ученые обнаружили необычных рыб-диабетиков в
Дженнифер Энистон впервые предложила тайно
Муж Лолиты Милявской засматривается на фото
Просмотреть все новости