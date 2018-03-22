Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на пожилых родителях

Родители ведущей "Дома-2", как и её младшая сестра Анна, принимают активное участие в публичной жизни родственницы, появляясь на шоу "Разбор", концертах и бенефисах.Если взглянуть на Бузову-младшую, то её гламурная жизнь, дорогие покупки и путешествия не вызывают вопросов, а вот судьба старшего поколения остаётся для пользователей Сети загадкой.Отец Ольги на фотографиях и в эфирах кажется самым обычным пенсионером, ведь одет не богато и очевидно не может позволить себе красивую жизнь, как его старшая дочь.Фанаты теледивы недоумевают: неужели той жаль денег на папу при том, сколько миллионов она тратит на собственные прихоти? Ольга носит золотые часы и украшения от люксовых брендов, устраивает себе каникулы во всех концах света и эпатирует публику, как только можно.Впрочем, несогласные поклонники Бузовой указали на тот факт, что фотография с отцом и Анной вообще-то сделана на яхте-ресторане "Чайка", которую певица, очевидно, арендовала ради семьи. Напомним, что свой недавний день рождения Дмитрий Тарасов отметил на любимом теплоходе экс-супруги "Ласточка", и снимком на яхте последняя могла лишь позлить бывшего.