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Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на пожилых родителях

Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на пожилых родителях после того, как та выложила в блог фото, где отдыхает с отцом и сестрой на яхте.

Родители ведущей "Дома-2", как и её младшая сестра Анна, принимают активное участие в публичной жизни родственницы, появляясь на шоу "Разбор", концертах и бенефисах.

Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на пожилых родителях

Если взглянуть на Бузову-младшую, то её гламурная жизнь, дорогие покупки и путешествия не вызывают вопросов, а вот судьба старшего поколения остаётся для пользователей Сети загадкой.

Отец Ольги на фотографиях и в эфирах кажется самым обычным пенсионером, ведь одет не богато и очевидно не может позволить себе красивую жизнь, как его старшая дочь.

Фанаты теледивы недоумевают: неужели той жаль денег на папу при том, сколько миллионов она тратит на собственные прихоти? Ольга носит золотые часы и украшения от люксовых брендов, устраивает себе каникулы во всех концах света и эпатирует публику, как только можно.

Впрочем, несогласные поклонники Бузовой указали на тот факт, что фотография с отцом и Анной вообще-то сделана на яхте-ресторане "Чайка", которую певица, очевидно, арендовала ради семьи. Напомним, что свой недавний день рождения Дмитрий Тарасов отметил на любимом теплоходе экс-супруги "Ласточка", и снимком на яхте последняя могла лишь позлить бывшего.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:14
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