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Уязвимость Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone

В сервисе Siri обнаружена уязвимость, позволяющая ознакомиться с сообщениями не вводя пароля. Эта проблема актуальна для СМС, которые поступают от мессенджеров Skype, Telegram, WhatsApp.

Уязвимость Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone

Попросив приложение прочесть тексты, оно это сделает без запроса пароля. При помощи голосового помощника от Apple можно прочесть сообщение на заблокированном смартфоне. Не снимая устройство с режима блокировки, текст СМС можно услышать в режиме голосового сообщения. Наличие уязвимости не прокомментировали пока в штаб-квартире корпорации. По словам экспертов, подобная проблема имеется также у смарт-колонки версии HomePod.

В Apple всегда акцентируют внимание на надёжной защите владельцев гаджетов от попыток взлома хакерами. В данном случае постоянно проводятся работы, касающиеся совершенствования системы защиты iOS, на которой функционируют iPod Touch, iPad, iPhone. Обнаруженный в Siri баг активирует блок СМС за счёт подачи команды голосовому помощнику.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:20
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