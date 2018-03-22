Уязвимость Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone
В сервисе Siri обнаружена уязвимость, позволяющая ознакомиться с сообщениями не вводя пароля. Эта проблема актуальна для СМС, которые поступают от мессенджеров Skype, Telegram, WhatsApp.
Попросив приложение прочесть тексты, оно это сделает без запроса пароля. При помощи голосового помощника от Apple можно прочесть сообщение на заблокированном смартфоне. Не снимая устройство с режима блокировки, текст СМС можно услышать в режиме голосового сообщения. Наличие уязвимости не прокомментировали пока в штаб-квартире корпорации. По словам экспертов, подобная проблема имеется также у смарт-колонки версии HomePod.
В Apple всегда акцентируют внимание на надёжной защите владельцев гаджетов от попыток взлома хакерами. В данном случае постоянно проводятся работы, касающиеся совершенствования системы защиты iOS, на которой функционируют iPod Touch, iPad, iPhone. Обнаруженный в Siri баг активирует блок СМС за счёт подачи команды голосовому помощнику.
Попросив приложение прочесть тексты, оно это сделает без запроса пароля. При помощи голосового помощника от Apple можно прочесть сообщение на заблокированном смартфоне. Не снимая устройство с режима блокировки, текст СМС можно услышать в режиме голосового сообщения. Наличие уязвимости не прокомментировали пока в штаб-квартире корпорации. По словам экспертов, подобная проблема имеется также у смарт-колонки версии HomePod.
В Apple всегда акцентируют внимание на надёжной защите владельцев гаджетов от попыток взлома хакерами. В данном случае постоянно проводятся работы, касающиеся совершенствования системы защиты iOS, на которой функционируют iPod Touch, iPad, iPhone. Обнаруженный в Siri баг активирует блок СМС за счёт подачи команды голосовому помощнику.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:20