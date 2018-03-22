Уязвимость Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone

Попросив приложение прочесть тексты, оно это сделает без запроса пароля. При помощи голосового помощника от Apple можно прочесть сообщение на заблокированном смартфоне. Не снимая устройство с режима блокировки, текст СМС можно услышать в режиме голосового сообщения. Наличие уязвимости не прокомментировали пока в штаб-квартире корпорации. По словам экспертов, подобная проблема имеется также у смарт-колонки версии HomePod.В Apple всегда акцентируют внимание на надёжной защите владельцев гаджетов от попыток взлома хакерами. В данном случае постоянно проводятся работы, касающиеся совершенствования системы защиты iOS, на которой функционируют iPod Touch, iPad, iPhone. Обнаруженный в Siri баг активирует блок СМС за счёт подачи команды голосовому помощнику.