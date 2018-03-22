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Николаю Баскову давали деньги за секс с поклонницей

Николай Басков признался журналистам, что за секс с фанаткой ему предлагали взять деньги. Однако тот наотрез отказался и даже не стал продолжать обсуждение.
Николаю Баскову давали деньги за секс с поклонницей


Хоть певец и отказался развивать тему секса и денег, настырная дама все не успокаивалась и интересовалась, сколько нужно денег. Тогда Басков предпочел обернуть все в шутку: он ответил, что в данное время его особенный организм никак не реагирует на брюнеток. Тогда готовая на все женщина заявила, что перекрасится в блондинку в этот же вечер в его компании.

Певец отметил, что это было на одном из корпоративов. Его часто зовут на подобные внутриколлективные мероприятия и, как правило, негативных случаев здесь не происходит. В отличие от многочисленных коллег по цеху.

Вспомнил певец и свои прошлые отношения. Часто после гастрольных концертов ему нужно было уединиться, чтобы в одиночестве прийти в себя и отдохнуть. А его возлюбленная Софи Кальчева этого не понимала и обижалась, что он не уделяет ей внимание. Постепенно они стали отдаляться друг от друга и разошлись.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:10
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