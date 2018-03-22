Стартовали продажи нового автомобиля Changhe Q7

Внешний дизайн автомобиля Changhe Q7 выполнен в стиле внедорожников Range Rover. В качестве силовой установки новинки выступает турбированный двигатель 4A91T от Mitsubishi объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль передним приводом, а в качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор.В оснащение Changhe Q7 входит система курсовой устойчивости, цифровая приборная панель, мультимедийная система, электронный стояночный тормоз, ассистент парковки, запуск двигателя с кнопки, система при спуске и подъёме, датчики давления в шинах, климат-контроль и кожаная отделка салона.