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Стартовали продажи нового автомобиля Changhe Q7

Представители китайского бренда Changhe обнародовали стоимость и комплектации автомобиля Q7. Китайские дилеры уже принимают заказы на паркетник Changhe Q7, который будет доступен в девяти модификациях по цене от 87 900 юаней, что эквивалентно 801 000 рублей.

Стартовали продажи нового автомобиля Changhe Q7


Внешний дизайн автомобиля Changhe Q7 выполнен в стиле внедорожников Range Rover. В качестве силовой установки новинки выступает турбированный двигатель 4A91T от Mitsubishi объёмом 1,5 литра производительностью 150 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль передним приводом, а в качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор.

В оснащение Changhe Q7 входит система курсовой устойчивости, цифровая приборная панель, мультимедийная система, электронный стояночный тормоз, ассистент парковки, запуск двигателя с кнопки, система при спуске и подъёме, датчики давления в шинах, климат-контроль и кожаная отделка салона.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:40
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