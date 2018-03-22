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Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60 000 рублей

Новейшие смартфоны Sony версий Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact расцениваются в 59 900 и 49 900 рублей соответственно.

Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60 000 рублей

Примерно месяц назад в рамках выставки Mobile World Congress 2018 представили новые смартфоны Sony, которые пополнили линейку Xperia. Соотношение сторон дисплеев данных устройств составляет 18:9. Матрицей выступает IPS. Сердцем новых версий Sony является процессор компании Qualcomm модификации Snapdragon 845.

«Старшую» версию Xperia XZ2 наделили оперативной памятью на 4 гигабайта. Встроенная память имеет ёмкость на 64 гигабайта. Следует заметить, что в версиях XZ2, а также XZ2 Compact имеется возможность быстрой зарядки аккумуляторной батареи ёмкостью на 3 180 мАч. Наряду с этим поддерживается стандарт современной беспроводной зарядки QI.

Задняя панель смартфона имеет основную камеру на девятнадцать мегапикселей, дактилоскопический сенсор, позволяющий авторизовать устройство при помощи отпечатка пальца.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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