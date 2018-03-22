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Новый кроссовер Toyota IZOA в апреле выходит на рынок

Со следующего месяца на китайском рынке появится в продаже компактный кроссовер Toyota IZOA. В крупных автосалонах Поднебесной уже появились тестовые образцы нового автомобиля. Стоимость базовой комплектации стартует от 140 000 юаней, что эквивалентно 1 271 000 рублей.

Новый кроссовер Toyota IZOA в апреле выходит на рынок


Для Китая кроссовер Toyota IZOA представляет собой несколько видоизменённую модель Toyota C-HR локальной сборки. При этом размеры новинки немного больше донора, длина Toyota IZOA 4 405 мм, ширина — 1 795 мм, высота — 1 565 мм.

В качестве силовой установки автомобиля выступит атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 171 "лошадей". Работает он на пару с механической трансмиссией на 6 ступеней или вариатором CVT. Кроссовер будет доступен, как с передним, так и с полным приводом AWD.

В оснащение кроссовера входит система курсовой устойчивости, бесключевой запуск двигателя, подушки безопасности, штатная мультимедийная система, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо, кожаная отделка салона и стеклянная крыша с люком.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:20
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