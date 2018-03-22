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Роман Гриценко хочет продать себя подороже

Роман Гриценко хочет продать себя подороже, считают зрители "Дома-2", продолжающие обсуждать тему причастности героя к эскорт-услугам.

На ток-шоу "Остров" молодому участнику телестройки ведущие утроили суд, обвинив в эгоистичном использовании всех девушек, с которыми тот когда-либо строил отношения на проекте.

Роман Гриценко хочет продать себя подороже

Андрей Черкасов припомнил Гриценко Машу Кохно, Марго Овсянникову и даже Ивану Дилову, хотя последняя лишь проявила к сожителю симпатию. Романа не сильно расстроила такая критика, а вот на зрителей сработала ровно так, как и рассчитывало руководство.

Хейтеры знаменитости считают, что он просто создаёт себе имя, чтобы после ухода стать востребованным у богатых покровительниц. Так как Гриценко видят с большим числом симпатичных участниц, он создаёт себе репутацию умелого дамского угодника.

Отметим, что слухи об эскортном прошлом Романа пошли с появлением в интернете видео, где полиция проводит осмотр публичного дома, и в кадре мелькает молодой человек, похожий на звезду "Дома-2".

Зрителей совсем не удивило, что герои проекта могут промышлять и таким незавидным способом. Впрочем, наговоры могут распространять и недруги, которых после расставания с Овсянниковой у участника появилось немало.

Ранее Роман Гриценко остался без пары из-за своих требований к девушкам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:37
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