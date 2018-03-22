Бывшая девушка Тимати - Алёна Шишкова, поразила свадебным платьем

Шишкова является настоящей звездой столичной Недели моды. Модель вышла на подиум в шикарном пышном свадебном наряде, который покорил именитых дизайнеров и звездных гостей. Фанаты просто в восторге от образа знаменитости. Они посоветовали реперу Тимати опять обратить своё внимание на красавицу Алёну.Одно из фото, обнародованное моделью в рамках Instagram, в течение двух часов смогло собрать более 191 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 860 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Некоторые поклонники сказали, что девушке теперь можно под венец. Другие оставили множество комплиментов, сказав, что Алёна королевская принцесса. Фолловеры не скрывали своего восхищения от образа Шишковой.