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«Яндекс» предоставил возможность вставлять карты в мобильные приложения

«Яндекс» открыл возможность, как в мобильные приложения вставлять карты. Компанией представлен обновленный инструмент Yandex MapKit.

«Яндекс» предоставил возможность вставлять карты в мобильные приложения

Разработчики при помощи его могут в свои приложения вставлять «Яндекс.Карты». Пользователи в данном случае смогут на этих картах строить маршруты, искать адреса, организации, просматривать панорамы. Разработчики могут настраивать внешний вид карты. Карты в новой версии доступны в режиме оффлайн. Ограниченную версию Yandex MapKit использовать можно бесплатно. Имеет место два варианта платной лицензии: расширенная и стандартная. Стоимость их применения зависит от возможностей приложения, назначения, количества запросов.

Стоимость стандартной лицензии с одной тысячью запросов в сутки расценивается в 120 000 руб/год. Дополнительные запросы будут оплачиваться отдельно. Так 1 000 запросов стоит 120 000 руб/год. 10 000 запросов расценивается в 360 000 руб/год. 50 000 запросов стоит 850 000 руб/год.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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