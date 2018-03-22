«Яндекс» предоставил возможность вставлять карты в мобильные приложения

Разработчики при помощи его могут в свои приложения вставлять «Яндекс.Карты». Пользователи в данном случае смогут на этих картах строить маршруты, искать адреса, организации, просматривать панорамы. Разработчики могут настраивать внешний вид карты. Карты в новой версии доступны в режиме оффлайн. Ограниченную версию Yandex MapKit использовать можно бесплатно. Имеет место два варианта платной лицензии: расширенная и стандартная. Стоимость их применения зависит от возможностей приложения, назначения, количества запросов.Стоимость стандартной лицензии с одной тысячью запросов в сутки расценивается в 120 000 руб/год. Дополнительные запросы будут оплачиваться отдельно. Так 1 000 запросов стоит 120 000 руб/год. 10 000 запросов расценивается в 360 000 руб/год. 50 000 запросов стоит 850 000 руб/год.