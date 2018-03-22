Михаил Богдасаров покаялся перед зрителями в своем адюльтере

Богдасаров честно рассказал, что он ушёл от законной супруги к молодой любовнице. Но вскоре снова вернулся в семью. Со своей законной женой Раисой он прожил в законном браке двадцать лет, а также воспитывает двоих сыновей.Богдасаров познакомился с молодой женщиной в соцсети и пригласил её в театр. Их отношения развивались стремительно. Артист ушёл из дома и жил в квартире любовницы, после чего оформил развод с законной женой. Но отношения у Михаила в новой семье не заладились. По его словам, молодая гражданская супруга оказалась жестким человеком. Девушка предъявляла завышенные требования и не прощала артисту его слабостей. Работать и жить в такой атмосфере он не смог. Актёр пытался спасти новый брак, однако однажды утром проснулся и ушёл к прежней жене.