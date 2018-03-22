АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Михаил Богдасаров покаялся перед зрителями в своем адюльтере

Известный актёр Михаил Богдасаров осознанно пришёл в студию на одном из известных шоу, подробно поведал телезрителям касательно своей недавнишней семейной перипетии.

Михаил Богдасаров покаялся перед зрителями в своем адюльтере

Богдасаров честно рассказал, что он ушёл от законной супруги к молодой любовнице. Но вскоре снова вернулся в семью. Со своей законной женой Раисой он прожил в законном браке двадцать лет, а также воспитывает двоих сыновей.

Богдасаров познакомился с молодой женщиной в соцсети и пригласил её в театр. Их отношения развивались стремительно. Артист ушёл из дома и жил в квартире любовницы, после чего оформил развод с законной женой. Но отношения у Михаила в новой семье не заладились. По его словам, молодая гражданская супруга оказалась жестким человеком. Девушка предъявляла завышенные требования и не прощала артисту его слабостей. Работать и жить в такой атмосфере он не смог. Актёр пытался спасти новый брак, однако однажды утром проснулся и ушёл к прежней жене.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Toyota IZOA в апреле выходит на
Гоген Солнцев решил жениться на богатой
Бывшая девушка Тимати - Алёна Шишкова, поразила
«Яндекс» предоставил возможность вставлять карты
Тихоокеанская пластиковая свалка оказалась
Астробиолог обвинил NASA в скрытии фактов наличия
Михаил Богдасаров покаялся перед зрителями в
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на раритетном
Ученые узнали, почему планеты Солнечной системы
Ольга Бузова решила покорить YouTube
В семье Татьяны Лазаревой случилась страшная
Ученые обнаружили необычных рыб-диабетиков в
Дженнифер Энистон впервые предложила тайно
Муж Лолиты Милявской засматривается на фото
Добровольцы ЧВК «Вагнер» помогают спасать мирных
Новый электрокар Porsche Mission E показали на
Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на
Вера Брежнева удивила поклонников странной грудью
Максим Фадеев прекратил сотрудничать с тремя
Продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq
Украина разорвала программу экономического
Роман Гриценко хочет продать себя подороже
Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником и
Селин Дион отменила все концерты из-за
Ольга Серябкина поведала о важности поэзии
Ксения Бородина объяснилась за грубость с
Алексей Воробьёв снимает совместный видеоклип с
Учёные: Ибупрофен повышает вероятность развития
Исследователи выяснили, что эффективность
Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80
Просмотреть все новости