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Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на раритетном снимке

Пользователи соцсети активно спорят касательно снимка, сделанного более двух лет назад в Кремлевском дворце на показе дизайнера Валентина Юдашкина. На фото Алла Пугачева запечатлена в необычном для неё образе.

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на раритетном снимке

Поклонникам не верится, что на публикации запечатлена Примадонна. Некоторые фанаты поражены такой невероятной способности артистки в таком возрасте выглядеть настолько хорошо. Алле Пугачевой весной следующего года исполнится семьдесят лет.

Певица уже почти не выступает на сцене, однако обещает на свой юбилей организовать грандиозный концерт, если здоровье не подведет. Примадонна старается выглядеть молодо рядом с юными детьми и молодым супругом, поэтому следит за своей внешностью и сидит на различных диетах. Вести активный образ жизни и серьезно заниматься спортом Пугачевой запрещают доктора, поэтому исполнительница песен, чтобы иметь пристойный вид ограничивает себя в питании.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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