АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Ксения Бородина объяснилась за грубость с подписчиками в Instagram

Ксения Бородина объяснилась за грубость с подписчиками в Instagram, которые выводят её из равновесия бесцеремонными комментариями.

Ведущая "Дома-2" много лет назад завела аккаунт в популярной соцсети, чтобы стать ближе к своим поклонникам. Она рассказывает много подробностей личной жизни, выставляет фотографии родственников и друзей.

Ксения Бородина объяснилась за грубость с подписчиками в Instagram

При этом Бородина без стеснения подчёркивает, что видимость жизни в интернете не имеет почти ничего общего с реальностью. Когда ей плохо, Ксения обращается за советом к близким, но не распространяется об этом лишний раз в Сети.

Даже если допустить один или пару промахов в карьере, скорее всего, публика запомни именно эти курьёзные случаи, не принимая в расчёт множество заслуг. Именно поэтому находятся хейтеры, которые поливают теледиву и её семью грязью в комментариях.

Бородина нещадно банит их за это, хотя чисто финансовой выгоды это не несёт. Чем больше подписчиков (не важно, доброжелательных или наоборот), тем дороже стоит реклама, но Ксения никогда не станет засорять блог в угоду монетизации.

Грязь и скандалы в интернете как никогда популярны, однако ведущая продолжит отстаивать свою позицию, даже если некоторые считают её грубиянкой.

Ранее Антон Гусев накручивал подписчиков в Instagram десятками тысяч.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:02
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Лолиты Милявской засматривается на фото
Новый электрокар Porsche Mission E показали на
Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на
Вера Брежнева удивила поклонников странной грудью
Максим Фадеев прекратил сотрудничать с тремя
Продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq
Украина разорвала программу экономического
Роман Гриценко хочет продать себя подороже
Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником и
Селин Дион отменила все концерты из-за
Ольга Серябкина поведала о важности поэзии
Ксения Бородина объяснилась за грубость с
Алексей Воробьёв снимает совместный видеоклип с
Учёные: Ибупрофен повышает вероятность развития
Исследователи выяснили, что эффективность
Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80
Евгения Феофилактова с пистолетом в руках
Учёные рассказали, как, находясь в самолёте, не
Toyota Camry возглавила ТОП-10 самых выносливых
Зрители удивлены, что Саша Черно действительно
Ольга Орлова подыскивает семью для очередной
Учёные обнаружили источник высокого интеллекта у
Ольга Васильевна Гобозова заявила, что Ивана
Новости "Дома-2": Роман Капаклы оказался вовсе не
Учёные: Клюква - настоящее "лекарство" от многих
Неврологи: Мозг взрослого человека слабо
Ксения Бородина похвасталась своей хорошей
Минпромторг: Севморпуть закроют для иностранных
Полноразмерную версию Toyota Camry собрали из
К сестрам Бузовым приехал папа
Просмотреть все новости