Ксения Бородина объяснилась за грубость с подписчиками в Instagram
Ксения Бородина объяснилась за грубость с подписчиками в Instagram, которые выводят её из равновесия бесцеремонными комментариями.
Ведущая "Дома-2" много лет назад завела аккаунт в популярной соцсети, чтобы стать ближе к своим поклонникам. Она рассказывает много подробностей личной жизни, выставляет фотографии родственников и друзей.
При этом Бородина без стеснения подчёркивает, что видимость жизни в интернете не имеет почти ничего общего с реальностью. Когда ей плохо, Ксения обращается за советом к близким, но не распространяется об этом лишний раз в Сети.
Даже если допустить один или пару промахов в карьере, скорее всего, публика запомни именно эти курьёзные случаи, не принимая в расчёт множество заслуг. Именно поэтому находятся хейтеры, которые поливают теледиву и её семью грязью в комментариях.
Бородина нещадно банит их за это, хотя чисто финансовой выгоды это не несёт. Чем больше подписчиков (не важно, доброжелательных или наоборот), тем дороже стоит реклама, но Ксения никогда не станет засорять блог в угоду монетизации.
Грязь и скандалы в интернете как никогда популярны, однако ведущая продолжит отстаивать свою позицию, даже если некоторые считают её грубиянкой.
Ранее Антон Гусев накручивал подписчиков в Instagram десятками тысяч.
Ведущая "Дома-2" много лет назад завела аккаунт в популярной соцсети, чтобы стать ближе к своим поклонникам. Она рассказывает много подробностей личной жизни, выставляет фотографии родственников и друзей.
При этом Бородина без стеснения подчёркивает, что видимость жизни в интернете не имеет почти ничего общего с реальностью. Когда ей плохо, Ксения обращается за советом к близким, но не распространяется об этом лишний раз в Сети.
Даже если допустить один или пару промахов в карьере, скорее всего, публика запомни именно эти курьёзные случаи, не принимая в расчёт множество заслуг. Именно поэтому находятся хейтеры, которые поливают теледиву и её семью грязью в комментариях.
Бородина нещадно банит их за это, хотя чисто финансовой выгоды это не несёт. Чем больше подписчиков (не важно, доброжелательных или наоборот), тем дороже стоит реклама, но Ксения никогда не станет засорять блог в угоду монетизации.
Грязь и скандалы в интернете как никогда популярны, однако ведущая продолжит отстаивать свою позицию, даже если некоторые считают её грубиянкой.
Ранее Антон Гусев накручивал подписчиков в Instagram десятками тысяч.