В семье Татьяны Лазаревой случилась страшная трагедия

В аккаунте Instagram артистка опубликовала печальные слова благодарности своим родителям и добавила: «Вы теперь там вместе, увидимся.». Кроме этого, она очень точно сказала о том, что нет такого зеркала, которое покажет, как много в человеке от его родителей и от его предков.Больше никаких подробностей в посте нет, но по некоторым известным сведениям подписчики артистки сделали вывод о том, что скончался ее отец, Юрий Станиславович Лазарев. Он трудился учителем истории, хотя и имел с 16 лет инвалидность по зрению. У Татьяны еще есть родная сестра, которая сейчас проживает в Малайзии.Поклонники артистки высказывали свое сочувствие ее горю и слова поддержки.