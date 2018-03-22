АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

В семье Татьяны Лазаревой случилась страшная трагедия

Вчера в соцсеть Татьяна Лазарева фактически выложила пост о том, что в ее семье произошло горе – смерть родителей.
В семье Татьяны Лазаревой случилась страшная трагедия


В аккаунте Instagram артистка опубликовала печальные слова благодарности своим родителям и добавила: «Вы теперь там вместе, увидимся.». Кроме этого, она очень точно сказала о том, что нет такого зеркала, которое покажет, как много в человеке от его родителей и от его предков.

Больше никаких подробностей в посте нет, но по некоторым известным сведениям подписчики артистки сделали вывод о том, что скончался ее отец, Юрий Станиславович Лазарев. Он трудился учителем истории, хотя и имел с 16 лет инвалидность по зрению. У Татьяны еще есть родная сестра, которая сейчас проживает в Малайзии.

Поклонники артистки высказывали свое сочувствие ее горю и слова поддержки.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты оценили смартфон Sony Xperia XZ2 в 60
Новый кроссовер Toyota IZOA в апреле выходит на
Гоген Солнцев решил жениться на богатой
Бывшая девушка Тимати - Алёна Шишкова, поразила
«Яндекс» предоставил возможность вставлять карты
Тихоокеанская пластиковая свалка оказалась
Астробиолог обвинил NASA в скрытии фактов наличия
Михаил Богдасаров покаялся перед зрителями в
Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на раритетном
Ученые узнали, почему планеты Солнечной системы
Ольга Бузова решила покорить YouTube
В семье Татьяны Лазаревой случилась страшная
Ученые обнаружили необычных рыб-диабетиков в
Дженнифер Энистон впервые предложила тайно
Муж Лолиты Милявской засматривается на фото
Добровольцы ЧВК «Вагнер» помогают спасать мирных
Новый электрокар Porsche Mission E показали на
Подписчики упрекнули Ольгу Бузову в экономии на
Вера Брежнева удивила поклонников странной грудью
Максим Фадеев прекратил сотрудничать с тремя
Продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq
Украина разорвала программу экономического
Роман Гриценко хочет продать себя подороже
Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником и
Селин Дион отменила все концерты из-за
Ольга Серябкина поведала о важности поэзии
Ксения Бородина объяснилась за грубость с
Алексей Воробьёв снимает совместный видеоклип с
Учёные: Ибупрофен повышает вероятность развития
Исследователи выяснили, что эффективность
Просмотреть все новости