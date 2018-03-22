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Евгения Феофилактова с пистолетом в руках покорила фанатов

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова с пистолетом в руках и в красном вечернем платье поразила поклонников новым роскошным образом, поблагодарив за который любимого фотографа бывших участниц телестройки.

Евгения Феофилактова с пистолетом в руках покорила фанатов

Известную героиню «Дома-2» нередко приглашают на различные съемки в качестве модели. К одной из фотографов девушка наведывается довольно часто и не стесняется рекомендовать его бывшим коллегам по цеху.

Также Евгения делала запоминающиеся снимки для Виктории Романец, Дарьи Пынзарь и Александры Артёмовой. Подавляющее большинство фотографий из микроблога Феофилактовой приходится именно на труды данного профессионала.

Женя снималась в спортивных костюмах, нижнем белье, вечерних нарядах, а в своей последней работе позировала в образе роковой женщины с оружием. Модель облачилась в красное платье, идеально гармонирующее с цветом губ, и расположилась на узорчатой кровати в стиле 30-40-х годов.

Евгения Феофилактова с пистолетом в руках покорила фанатов

Ретро-стиль с гангстерской ноткой очень понравился фанатам знаменитости.

«Как всегда великолепна», «Привет, красотка, какая ты шикарная женщина стала, я рад за тебя», «Шикарное фото! А платье!», «Зачем такой девочке, как Евгения, такое оружие, раз вы человек любви и красоты, не нужно марать руки холёные таким образом, лучше будьте всегда нарядными», - написали восторженно подписчики.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:33
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