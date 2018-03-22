Ольга Орлова подыскивает семью для очередной бездомной собаки
Знаменитая телведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Орлова часто помогает бездомным животным.
Сейчас Ольга подыскивает дом маленькой бездомной собаке по кличке Тоша. Теледива рассказала, что тратит большую часть зарплаты на бездомных животных.
Она спасает их жизни, оплачивая операции, а также пристраивает в семьи. Вот и теперь, она рассказала, что классный, трогательный и немного пугливый пес Тошка нуждается в семье.
По ее словам, если питомец обретет дом и сможет доверять хозяину, то непременно станет «хвостиком». Таким же, как и ее собака Ася, которая словно тень – всегда ходит за Ольгой.
Ася изначально тоже была слишком пугливая, малышку даже не удавалось погладить. Однако эти собаки самые умные и самые преданные, сообщила Орлова.
Сейчас Ольга подыскивает дом маленькой бездомной собаке по кличке Тоша. Теледива рассказала, что тратит большую часть зарплаты на бездомных животных.
Она спасает их жизни, оплачивая операции, а также пристраивает в семьи. Вот и теперь, она рассказала, что классный, трогательный и немного пугливый пес Тошка нуждается в семье.
По ее словам, если питомец обретет дом и сможет доверять хозяину, то непременно станет «хвостиком». Таким же, как и ее собака Ася, которая словно тень – всегда ходит за Ольгой.
Ася изначально тоже была слишком пугливая, малышку даже не удавалось погладить. Однако эти собаки самые умные и самые преданные, сообщила Орлова.
«Я безумно люблю животных. Несколько лет назад начала помогать бездомным питомцам и так вросла в эту проблему, что максимально стараюсь вносить свой вклад», - призналась известная телеведущая «Дома-2».