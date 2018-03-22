Ольга Орлова подыскивает семью для очередной бездомной собаки

«Я безумно люблю животных. Несколько лет назад начала помогать бездомным питомцам и так вросла в эту проблему, что максимально стараюсь вносить свой вклад», - призналась известная телеведущая «Дома-2».

Сейчас Ольга подыскивает дом маленькой бездомной собаке по кличке Тоша. Теледива рассказала, что тратит большую часть зарплаты на бездомных животных.Она спасает их жизни, оплачивая операции, а также пристраивает в семьи. Вот и теперь, она рассказала, что классный, трогательный и немного пугливый пес Тошка нуждается в семье.По ее словам, если питомец обретет дом и сможет доверять хозяину, то непременно станет «хвостиком». Таким же, как и ее собака Ася, которая словно тень – всегда ходит за Ольгой.Ася изначально тоже была слишком пугливая, малышку даже не удавалось погладить. Однако эти собаки самые умные и самые преданные, сообщила Орлова.