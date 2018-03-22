Зрители удивлены, что Саша Черно действительно считает себя звездой проекта

Девушка часто эпатирует публику и при этом мнит себя «звездой проекта, красавицей и медийной личностью».Зрители отмечают, что подобное поведение присуще многим «зазнавшимся и потерявшим всякие нравственные ориентиры хомякам». При этом участники на все негативные замечания отвечают, что им просто завидуют., - пытается убедить всех Александра.Сашу Черно народ не любит за неприятное телосложение и его демонстрацию, за невоспитанность и многое другое, она упорно, так же как Яббаров, лезет в камеру и пытается убедить и себя и окружающих, что «ее любят».Пользователи невысоко оценивают умственные способности участников «Дома-2». А у Саши, считают зрители, вообще «одна извилина и та от пластмассовой короны».