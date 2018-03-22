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Зрители удивлены, что Саша Черно действительно считает себя звездой проекта

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» не раз уже выказывали недовольство участницей телестройки Сашей Черно.

Девушка часто эпатирует публику и при этом мнит себя «звездой проекта, красавицей и медийной личностью».

Зрители удивлены, что Саша Черно действительно считает себя звездой проекта

Зрители отмечают, что подобное поведение присуще многим «зазнавшимся и потерявшим всякие нравственные ориентиры хомякам». При этом участники на все негативные замечания отвечают, что им просто завидуют.

«Не знаю, как считаете вы, но я лично-считаю себя красивой и ухоженной! Один недостаток - полновата. Но и при своём весе я-прекрасна. И от меня всегда вкусно пахнет. А те, кому я не нравлюсь, у вас просто плохой вкус», - пытается убедить всех Александра.

Сашу Черно народ не любит за неприятное телосложение и его демонстрацию, за невоспитанность и многое другое, она упорно, так же как Яббаров, лезет в камеру и пытается убедить и себя и окружающих, что «ее любят».

Зрители удивлены, что Саша Черно действительно считает себя звездой проекта

Пользователи невысоко оценивают умственные способности участников «Дома-2». А у Саши, считают зрители, вообще «одна извилина и та от пластмассовой короны».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:16
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