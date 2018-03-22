Зрители удивлены, что Саша Черно действительно считает себя звездой проекта
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» не раз уже выказывали недовольство участницей телестройки Сашей Черно.
Девушка часто эпатирует публику и при этом мнит себя «звездой проекта, красавицей и медийной личностью».
Зрители отмечают, что подобное поведение присуще многим «зазнавшимся и потерявшим всякие нравственные ориентиры хомякам». При этом участники на все негативные замечания отвечают, что им просто завидуют.
«Не знаю, как считаете вы, но я лично-считаю себя красивой и ухоженной! Один недостаток - полновата. Но и при своём весе я-прекрасна. И от меня всегда вкусно пахнет. А те, кому я не нравлюсь, у вас просто плохой вкус», - пытается убедить всех Александра.
Сашу Черно народ не любит за неприятное телосложение и его демонстрацию, за невоспитанность и многое другое, она упорно, так же как Яббаров, лезет в камеру и пытается убедить и себя и окружающих, что «ее любят».
Пользователи невысоко оценивают умственные способности участников «Дома-2». А у Саши, считают зрители, вообще «одна извилина и та от пластмассовой короны».
Девушка часто эпатирует публику и при этом мнит себя «звездой проекта, красавицей и медийной личностью».
Зрители отмечают, что подобное поведение присуще многим «зазнавшимся и потерявшим всякие нравственные ориентиры хомякам». При этом участники на все негативные замечания отвечают, что им просто завидуют.
«Не знаю, как считаете вы, но я лично-считаю себя красивой и ухоженной! Один недостаток - полновата. Но и при своём весе я-прекрасна. И от меня всегда вкусно пахнет. А те, кому я не нравлюсь, у вас просто плохой вкус», - пытается убедить всех Александра.
Сашу Черно народ не любит за неприятное телосложение и его демонстрацию, за невоспитанность и многое другое, она упорно, так же как Яббаров, лезет в камеру и пытается убедить и себя и окружающих, что «ее любят».
Пользователи невысоко оценивают умственные способности участников «Дома-2». А у Саши, считают зрители, вообще «одна извилина и та от пластмассовой короны».