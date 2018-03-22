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Дженнифер Энистон впервые предложила тайно встретиться Анджелине Джоли

С Анджелиной Джоли хочет тайно встретиться Дженнифер Энистон, чтобы рассказать об возобновленных отношениях с экс-супругом актрисы Брэдом Питтом, так как она не хочет, чтобы прошлые отношения мешали их счастью.

Дженнифер Энистон впервые предложила тайно встретиться Анджелине Джоли

Дженнифер Энистон, являющаяся звездой телесериала «Друзья», считает, что ей уже пора встретиться с Джоли, чтобы обсудить былые обиды. Джен поведала, что она хочет начать свою личную жизнь абсолютно с чистого листа. Девушка не желает, чтобы какой-либо «багаж» из прошлого, также то, что произошло у Анджелины с Брэдом, могли помешать её с актером счастью.

По предположениям инсайдеров, Джоли не захотела тайно встречаться с Джен. Бывшая супруга Питта заявила, что не стоит Энистон так извиняться, а также унижаться перед ней. Стоит напомнить, что ранее журналисты сообщали о том, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт после громкого развода возобновили свои отношения.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:56
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