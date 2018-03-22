Дженнифер Энистон впервые предложила тайно встретиться Анджелине Джоли

Дженнифер Энистон, являющаяся звездой телесериала «Друзья», считает, что ей уже пора встретиться с Джоли, чтобы обсудить былые обиды. Джен поведала, что она хочет начать свою личную жизнь абсолютно с чистого листа. Девушка не желает, чтобы какой-либо «багаж» из прошлого, также то, что произошло у Анджелины с Брэдом, могли помешать её с актером счастью.По предположениям инсайдеров, Джоли не захотела тайно встречаться с Джен. Бывшая супруга Питта заявила, что не стоит Энистон так извиняться, а также унижаться перед ней. Стоит напомнить, что ранее журналисты сообщали о том, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт после громкого развода возобновили свои отношения.