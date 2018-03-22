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Ольга Васильевна Гобозова заявила, что Ивана Дилова использовала ее сына

Ольга Васильевна вновь побывала на ток-шоу, где пожаловалась на Ивану Дилову. Женщину возмутил тот факт, что участница телепроекта «Дом-2» не захотела принимать ухаживания ее сына Александра Гобозова.

Участник скандальной телестройки Саша Гобозов так и не сумел определиться с возлюбленной и продолжает искать отношения среди проектных девушек. И если Ольга Васильевна была о Кате Зиновьевой хорошего мнения, то Ивана Дилова попросту раздражает женщину. Знаменитая «телебабушка» очень недовольна из-за того, что Ивана не пожелала принимать ухаживания ее сына.

Ольга Васильевна Гобозова заявила, что Ивана Дилова использовала ее сына

То, что экс-участница не из тех женщин, кто будет молча сидеть и на шоу, знают все. Кроме того, на проект вслед за Александром планировали вернуться и его родственники, а в частности, та же Ольга Васильевна, однако в дело вмешался случай, женщина сломала ногу. Тем не менее, это не стало причиной, чтобы она не высказалась.

Ивана Дилова сразу понравилась Саше, который даже Катю Зиновьеву бросил ради нее. Ольга Васильевна тепло приняла Катю, на которую возлагала большие надежды, а вот Дилова присматривать за старушкой точно не собиралась. И женщина этого не простит.

Ольга Васильевна Гобозова заявила, что Ивана Дилова использовала ее сына

Старушка не намерена терпеть обид и теперь готова подсчитать каждый рубль, потраченный ее сыном на болгарку. Ведь девушка принимала подарки, а также Александр оплачивал ей учебу, но потом она не захотела с ним даже общаться.

«Иванке глотку вырвут за каждый рубль», «Ольга Васильевна молодец. Ей не привыкать шоу делать даже с такими, как Иванка», «Очень нужен старый Гобозов молодой болгарке», - написали зрители в Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:06
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