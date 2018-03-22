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Новости «Дома-2»: Роман Капаклы оказался вовсе не Роман; Ольга Васильевна обвинила Дилову

Роман Капаклы оказался не Романом

Новости «Дома-2»: Роман Капаклы оказался вовсе не Роман; Ольга Васильевна обвинила Дилову

В сети разгорелось жаркое обсуждение того, кем же на самом деле является парень Марины Африкантовой, и как его настоящее имя. Знакомая Капаклы, знающая его задолго до "Дома-2", уверила, что Роман на самом деле турок и зовут его Ромазан.

Почему участник шоу скрыл все эти факты, непонятно, однако зрители уже не доверяют и тому, что герою всего 19 лет. Некоторые предположили, что Роман или Ромазан не хочет афишировать детали происхождения и личной жизни на всю страну.

Новости «Дома-2»: Роман Капаклы оказался вовсе не Роман; Ольга Васильевна обвинила Дилову

Поэтому он не торопится знакомить Африкантову с матерью-турчанкой. Хотя пара даже показывала паспорт Капаклы, где указано имя Роман и год рождения, всё ещё с трудом верится, будто знаменитости всего 19.

Ольга Васильевна обвиняет Ивану Дилову в обмане Александра Гобозова

Новости «Дома-2»: Роман Капаклы оказался вовсе не Роман; Ольга Васильевна обвинила Дилову

На очередном шоу "Разбор" знаменитая "телебабушка" резко высказалась об участнице из Болгарии, которая за считанные месяцы обвела старшего ухажёра вокруг пальца.

Гобозов задаривал пассию дорогой одеждой, оплачивал ей учёбу, а в итоге Дилова даже говорить с ним не желает. Ольга Васильевна подсчитала каждый рубль, вложенный в Ивану, и не забудет ей подлого поступка.

Гобозову раздражает, что можно просто так отказаться от ухаживаний покровителя. Тем временем ведущие принуждают Александра участвовать в "Свадьбе на миллион" с Екатериной Зиновьевой, которая обрела с Ольгой Васильевной взаимную симпатию.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:04
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