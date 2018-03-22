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Муж Лолиты Милявской засматривается на фото красивых девушек

В недавней беседе с журналистами Лолита Милявская призналась, что в курсе того, как ее супруг «лайкает» фотографии красивых девушек в соцсетях.
Муж Лолиты Милявской засматривается на фото красивых девушек


На днях артистка заявила, что собственные подписчики информируют ее о том, что ее молодой супруг Дмитрий часто ставит под снимками молодых красивых девушек красные сердечки. А ей самой от Дмитрия мало чего перепадает, хоть он и является подписчиком собственной жены.

По признанию Лолиты, она обсуждала с мужем сложившуюся ситуацию. В ответ Дмитрий ответил, что ведь он работает тренером и таким образом хвалит тех, кто, как он видит, занимается спортом и имеет успехи и достижения. А свою жену в Сети игнорирует по очень простой и банальной причине: она так и не стала приверженцем спортивных нагрузок. Как в итоге призналась сама Лолита, у нее действительно не получилось активно и регулярно заниматься спортом: часто после гастролей ей лень напрягать свой организм. «Я никогда не думала о диетах. Могу себя прижать, если предстоят важные съемки, но и то сходить с ума не буду, чтобы есть по часам или считать калории».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:30
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