Муж Лолиты Милявской засматривается на фото красивых девушек

На днях артистка заявила, что собственные подписчики информируют ее о том, что ее молодой супруг Дмитрий часто ставит под снимками молодых красивых девушек красные сердечки. А ей самой от Дмитрия мало чего перепадает, хоть он и является подписчиком собственной жены.По признанию Лолиты, она обсуждала с мужем сложившуюся ситуацию. В ответ Дмитрий ответил, что ведь он работает тренером и таким образом хвалит тех, кто, как он видит, занимается спортом и имеет успехи и достижения. А свою жену в Сети игнорирует по очень простой и банальной причине: она так и не стала приверженцем спортивных нагрузок. Как в итоге призналась сама Лолита, у нее действительно не получилось активно и регулярно заниматься спортом: часто после гастролей ей лень напрягать свой организм. «Я никогда не думала о диетах. Могу себя прижать, если предстоят важные съемки, но и то сходить с ума не буду, чтобы есть по часам или считать калории».