Новый электрокар Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

Судя по опубликованным фотографиям в компании Porsche уже собрали несколько предсерийных прототипов электрокара Porsche Mission E. Разработчики продемонстрировали кузов автомобиля без мотора и колёс, а также порт для зарядки аккумулятора и светодиодные задние фонари.Недавно глава компании Porsche в интервью с журналистами рассказал, что электрокар Mission E.в своём сегменте будет самой продвинутой и спортивной машиной. Как ранее уже сообщалось Porsche Mission E будет комплектоваться двигателем производительностью 600 лошадиных сил, а одного заряда электрокару будет хватать на 500 километров. Серийную версию электрокара представят в 2019 году, а его стоимость будет сопоставима с Porsche Panamera.