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Новый электрокар Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

Представители компании Porsche выложили в сеть свежие тизеры с изображением нового электрокара Mission E. Новинку запечатлели на заводе во время сборки, отмечается, а под капотом нового электрокара будет находиться багажное отделение.

Новый электрокар Porsche Mission E показали на сборочном конвейере


Судя по опубликованным фотографиям в компании Porsche уже собрали несколько предсерийных прототипов электрокара Porsche Mission E. Разработчики продемонстрировали кузов автомобиля без мотора и колёс, а также порт для зарядки аккумулятора и светодиодные задние фонари.

Недавно глава компании Porsche в интервью с журналистами рассказал, что электрокар Mission E.в своём сегменте будет самой продвинутой и спортивной машиной. Как ранее уже сообщалось Porsche Mission E будет комплектоваться двигателем производительностью 600 лошадиных сил, а одного заряда электрокару будет хватать на 500 километров. Серийную версию электрокара представят в 2019 году, а его стоимость будет сопоставима с Porsche Panamera.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:20
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