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Вера Брежнева удивила поклонников странной грудью

Вера Брежнева обнародовала фото, на котором предстала совершенно в новом образе. Певица была в блестящем платье красного цвета с ярко выраженным декольте, хорошо открывающим бюст. Однако образ артистки понравился не всем фолловерам.

Вера Брежнева удивила поклонников странной грудью

Значительная часть подписчиков заметили, что публикация обрабатывалась в графическом редакторе. По мнению фанатов, это особо видно в области пресса и груди. Вера выглядела сексуально, однако образ не был естественным. Поклонники поразились, зачем певице это делать, так как она и так хорошо выглядит.

Брежнева неоднократно называлась секс символом шоу-бизнеса. Артистка постоянно привлекала внимание своими красивыми формами, не прибегая к фотошопу. То, что сейчас произошло, несколько насторожило фолловеров. Фанаты предположили, что у знаменитости возникли проблемы с её здоровьем. Другие посчитали, что дело в излишней худобе или наборе веса. Фото за 15 часов сумело собрать более 132 тысяч лайков.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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