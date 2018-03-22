Вера Брежнева удивила поклонников странной грудью

Значительная часть подписчиков заметили, что публикация обрабатывалась в графическом редакторе. По мнению фанатов, это особо видно в области пресса и груди. Вера выглядела сексуально, однако образ не был естественным. Поклонники поразились, зачем певице это делать, так как она и так хорошо выглядит.Брежнева неоднократно называлась секс символом шоу-бизнеса. Артистка постоянно привлекала внимание своими красивыми формами, не прибегая к фотошопу. То, что сейчас произошло, несколько насторожило фолловеров. Фанаты предположили, что у знаменитости возникли проблемы с её здоровьем. Другие посчитали, что дело в излишней худобе или наборе веса. Фото за 15 часов сумело собрать более 132 тысяч лайков.