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Ксения Бородина похвасталась своей хорошей свекровью

У популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной появился шикарный повод посмеяться и похвастаться своей свекровью.

В Instagram знаменитости появился скриншот чьей-то страницы, а которой анонимный пользователь приносит порекомендовать ей хорошего свадебного фотографа.

Ксения Бородина похвасталась своей хорошей свекровью

Причем женщина указывает, что жениха нужно фотографировать как полноценного участника свадьбы, а не аксессуаром к невесте.

Ксения Бородина похвасталась своей хорошей свекровью

Этот «крик души» чьей-то свекрови вызвал приступ хохота у Ксении, но зато она нашла самые теплые слова для матери своего мужа и отметила, что ей очень повезло.

Подписчики стали активно комментировать пост и делиться своими впечатлениями от свекрови. В основном фолловеры жалели будущую невестку, называли свекровь «анакондой» и удивлялись, «что не себя с сыном попросила фоткать».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:47
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