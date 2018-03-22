Ксения Бородина похвасталась своей хорошей свекровью

В Instagram знаменитости появился скриншот чьей-то страницы, а которой анонимный пользователь приносит порекомендовать ей хорошего свадебного фотографа.Причем женщина указывает, что жениха нужно фотографировать как полноценного участника свадьбы, а не аксессуаром к невесте.Этот «крик души» чьей-то свекрови вызвал приступ хохота у Ксении, но зато она нашла самые теплые слова для матери своего мужа и отметила, что ей очень повезло.Подписчики стали активно комментировать пост и делиться своими впечатлениями от свекрови. В основном фолловеры жалели будущую невестку, называли свекровь «анакондой» и удивлялись, «что не себя с сыном попросила фоткать».