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Максим Фадеев прекратил сотрудничать с тремя подопечными со «звездной болезнью»

Известный российский продюсер Максим Фадеев был вынужден прекратить сотрудничество с тремя своими подопечными из-за их преждевременной «звездной болезни». Сообщила об этом журналистам Ирма Польских, правая рука Максима Фадеева.

Максим Фадеев прекратил сотрудничать с тремя подопечными со «звездной болезнью»


В частности, Польских рассказала, что продюсер сам может принять решение в любой ситуации и при необходимости поставить «точку». Однако, как призналась помощница музыканта, иногда в основе его решений лежат личные симпатии и эмоции.

Как стало известно, Максим Фадеев возлагал большие надежды на троих своих подопечных, с которыми впоследствии расстался. Причиной прекращения сотрудничества с ними стала их преждевременная «звездная болезнь». Имена артистов Ирма Польских не стала разглашать.

Девушка добавила, что сотрудничество продюсера и артистов не строится на системе штрафов в случае провинности последних.

На днях российский продюсер рассказал о создании им нового лейбла MALFA. Однако имена трех упомянутых артистов он так и не упомянул в контракте. Сейчас бывшие подопечные Фадеева находятся в свободном плавании.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:00
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