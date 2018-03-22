Максим Фадеев прекратил сотрудничать с тремя подопечными со «звездной болезнью»

В частности, Польских рассказала, что продюсер сам может принять решение в любой ситуации и при необходимости поставить «точку». Однако, как призналась помощница музыканта, иногда в основе его решений лежат личные симпатии и эмоции.Как стало известно, Максим Фадеев возлагал большие надежды на троих своих подопечных, с которыми впоследствии расстался. Причиной прекращения сотрудничества с ними стала их преждевременная «звездная болезнь». Имена артистов Ирма Польских не стала разглашать.Девушка добавила, что сотрудничество продюсера и артистов не строится на системе штрафов в случае провинности последних.На днях российский продюсер рассказал о создании им нового лейбла MALFA. Однако имена трех упомянутых артистов он так и не упомянул в контракте. Сейчас бывшие подопечные Фадеева находятся в свободном плавании.