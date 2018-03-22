Продажи бюджетного кроссовера Skoda Kamiq стартуют в июне этого года
Чешская компания Skoda на автосалоне в Пекине планирует представить компактный кроссовер Kamiq. Продажи автомобиля Skoda Kamiq на китайском рынке начнутся в июне текущего года.
Новый паркетник Skoda Kamiq в модельном ряду чешского автоконцерна займёт нишу на ступень ниже модели Skoda Karoq. Новый кроссовер чешские производители создавали специально для китайского рынка.
Габариты автомобиля Skoda Karoq составляют 4 390/1 781/1 593 мм, расстояние между осями 2 610 мм. В подкапотном пространстве кроссовера установлен атмосферный бензиновый силовой агрегат ёмкостью 1,5 литра, выдающий 110 лошадиных сил. Функционирует двигатель на пару с механической 6-ступенчатой трансмиссией или с «роботом» DSG. Автомобиль комплектуется только переднеприводной системой.
Серийное производство кроссовера Skoda Kamiq будет налажено в Шанхае на заводе Volkswagen и SAIC.
Новый паркетник Skoda Kamiq в модельном ряду чешского автоконцерна займёт нишу на ступень ниже модели Skoda Karoq. Новый кроссовер чешские производители создавали специально для китайского рынка.
Габариты автомобиля Skoda Karoq составляют 4 390/1 781/1 593 мм, расстояние между осями 2 610 мм. В подкапотном пространстве кроссовера установлен атмосферный бензиновый силовой агрегат ёмкостью 1,5 литра, выдающий 110 лошадиных сил. Функционирует двигатель на пару с механической 6-ступенчатой трансмиссией или с «роботом» DSG. Автомобиль комплектуется только переднеприводной системой.
Серийное производство кроссовера Skoda Kamiq будет налажено в Шанхае на заводе Volkswagen и SAIC.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:50