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К сестрам Бузовым приехал папа

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова, несмотря на плотный рабочий гастрольный график, находит время, чтобы провести его с самыми родными людьми.

Накануне, 21 марта, в Москву из Питера приехал отец знаменитой Ольги Бузовой. Звезда телестройки провела вечер вместе с родителем и своей сестрой Анной в одном из столичных ресторанов и поделилась снимком с подписчиками.

К сестрам Бузовым приехал папа

Однако единственное на что обратили внимание подписчики это слишком скромный наряд мужчины, который смотрелся на фоне гламурных красоток очень бедно.

К сестрам Бузовым приехал папа

Хейтеры тут же принялись осуждать Бузову за то, что не помогает папе материально и не позаботилась о его внешнем виде.

К сестрам Бузовым приехал папа

Помимо этого фолловеры отметили сходство Ольги со своей строй Анной, особенно из-за длинных волос обеих девушек.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:29
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