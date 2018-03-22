К сестрам Бузовым приехал папа

Накануне, 21 марта, в Москву из Питера приехал отец знаменитой Ольги Бузовой. Звезда телестройки провела вечер вместе с родителем и своей сестрой Анной в одном из столичных ресторанов и поделилась снимком с подписчиками.Однако единственное на что обратили внимание подписчики это слишком скромный наряд мужчины, который смотрелся на фоне гламурных красоток очень бедно.Хейтеры тут же принялись осуждать Бузову за то, что не помогает папе материально и не позаботилась о его внешнем виде.Помимо этого фолловеры отметили сходство Ольги со своей строй Анной, особенно из-за длинных волос обеих девушек.