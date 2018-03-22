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Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ

Власти Украины двадцать первого марта решили остановить программу экономического сотрудничества непосредственно с РФ, которая рассчитана на 2011-2020 г.г.

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ

Прекращение действия договоров в рамках заседания кабинета министров является по своей сути частью мер против Российской Федерации. Остановку программы экономического сотрудничества включили в комплекс ограничений, которые направлены на противодействие политики РФ. Данный комплекс разработали власти Украины. В свою очередь это затрагивает торговую сферу в общеполитическом контексте. Депутаты кабмина отмечают, что Россия с 2015 года осуществляет транзитную агрессию. Расторжение договоренностей стало следствием завершения соглашений касательно зоны свободной торговли.

16 марта анонсировали принятие постановления про остановку сотрудничества с РФ. На решение влияла ситуация с запретом на ввоз в Россию украинских продуктов, сельскохозяйственных товаров.
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Экономика
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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