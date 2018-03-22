Ксения Бородина назвала «придурком» Александра Шпака и ему подобных

Известная теледива сообщила, что регулярно подвергается критике от пользователей Сети за то, что когда-то назвала популярного фрика Александра Шпака «придурком». Ксения призналась, что на тот момент столь резкие ее высказывания были лишь проявлением первых эмоций, однако до сих пор Ксюша не поменяла отношения к таким людям.И если ранее она считала людей столь эпатажной внешности странными, то теперь она полагает, что они не совсем психически здоровы. По ее словам, вряд ли совершенно здоровый и адекватный мужчина станет отращивать себе ногти и делать маникюр, а также совершать многие другие действия, пытаясь походить на женщину.