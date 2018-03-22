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Селин Дион отменила все концерты из-за предстоящей операции

Известная канадская певица Селин Дион отменила все свои концерты в Лас-Вегасе из-за предстоящей операции на среднее ухо. Информация об этом появилась на личной странице исполнительницы в Facebook.

Селин Дион отменила все концерты из-за предстоящей операции


В частности, речь идет о серии концертов, запланированных с 27 марта по 18 апреля настоящего года.

Стало известно, что у популярной артистки в последние два года начались проблемы со средним ухом, из-за чего ей стало очень трудно петь.
Специалисты назначили Дион лечение в виде использования ушных капель, однако в последнее время лекарственные препараты перестали помогать певице. Медики приняли решение провести «минимально инвазивную хирургическую процедуру».

Селин Дион извинилась перед общественностью за отмену концертов.

Сообщается, что их возобновление запланировано с 22 мая.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:20
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