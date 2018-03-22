Селин Дион отменила все концерты из-за предстоящей операции

В частности, речь идет о серии концертов, запланированных с 27 марта по 18 апреля настоящего года.Стало известно, что у популярной артистки в последние два года начались проблемы со средним ухом, из-за чего ей стало очень трудно петь.Специалисты назначили Дион лечение в виде использования ушных капель, однако в последнее время лекарственные препараты перестали помогать певице. Медики приняли решение провести «минимально инвазивную хирургическую процедуру».Селин Дион извинилась перед общественностью за отмену концертов.Сообщается, что их возобновление запланировано с 22 мая.