Селин Дион отменила все концерты из-за предстоящей операции
Известная канадская певица Селин Дион отменила все свои концерты в Лас-Вегасе из-за предстоящей операции на среднее ухо. Информация об этом появилась на личной странице исполнительницы в Facebook.
В частности, речь идет о серии концертов, запланированных с 27 марта по 18 апреля настоящего года.
Стало известно, что у популярной артистки в последние два года начались проблемы со средним ухом, из-за чего ей стало очень трудно петь.
Специалисты назначили Дион лечение в виде использования ушных капель, однако в последнее время лекарственные препараты перестали помогать певице. Медики приняли решение провести «минимально инвазивную хирургическую процедуру».
Селин Дион извинилась перед общественностью за отмену концертов.
Сообщается, что их возобновление запланировано с 22 мая.
В частности, речь идет о серии концертов, запланированных с 27 марта по 18 апреля настоящего года.
Стало известно, что у популярной артистки в последние два года начались проблемы со средним ухом, из-за чего ей стало очень трудно петь.
Специалисты назначили Дион лечение в виде использования ушных капель, однако в последнее время лекарственные препараты перестали помогать певице. Медики приняли решение провести «минимально инвазивную хирургическую процедуру».
Селин Дион извинилась перед общественностью за отмену концертов.
Сообщается, что их возобновление запланировано с 22 мая.