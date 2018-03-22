Человечество погибнет через 730 лет, считает известный ученый

Число исходит из принципа Готта, уравнения, созданного физиком Дж. Ричардом Готтом III, для применения принципа Коперника к другим областям жизни (первоначально Готт использовал его, чтобы предсказать, когда упадет Берлинская стена).Сроки существования Паундстоуна для человечества начинаются с новых исследований, утверждающих, что человеческая раса движется к массовому «шестому исчезновению», которое может закончиться исчезновением человечества вместе с большинством животных на Земле. Количество видов, исчезнувших за последние годы, увеличилось, а потеря населения составила «биологическое уничтожение».«В результате биологическая аннигиляция, очевидно, будут иметь место серьезные экологические, экономические и социальные последствия. Человечество в конечном итоге заплатит очень высокую цену за прореживание единственной совокупности жизни, о которой мы знаем, во Вселенной ... Все признаки указывают на все более мощные нападки на биоразнообразие в течение следующих двух десятилетий, рисуя мрачную картину будущего жизни, в том числе и человеческой». – сообщил Паундстоун.Все эти предсказания конца света можно взять под сомнение, однако Поль Эрлих, один из ученых, участвующих в новом исследовании, заявил в своей книге «Бомба народонаселения», что человечество испытает массовое голодание с 1970-х годах. Аналогичным образом, принцип Готта полагается на субъективное суждение для определения конца света, что не несет стопроцентной уверенности в расчетах Паундстоуна.