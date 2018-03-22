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Человечество погибнет через 730 лет, считает известный ученый

Уильям Паундстоун, известный скептик и ученый, рассчитал, как долго осталось существовать человечеству на Земле: примерно 730 лет или от шести до восьми поколений.

Человечество погибнет через 730 лет, считает известный ученый


Число исходит из принципа Готта, уравнения, созданного физиком Дж. Ричардом Готтом III, для применения принципа Коперника к другим областям жизни (первоначально Готт использовал его, чтобы предсказать, когда упадет Берлинская стена).

Сроки существования Паундстоуна для человечества начинаются с новых исследований, утверждающих, что человеческая раса движется к массовому «шестому исчезновению», которое может закончиться исчезновением человечества вместе с большинством животных на Земле. Количество видов, исчезнувших за последние годы, увеличилось, а потеря населения составила «биологическое уничтожение».

«В результате биологическая аннигиляция, очевидно, будут иметь место серьезные экологические, экономические и социальные последствия. Человечество в конечном итоге заплатит очень высокую цену за прореживание единственной совокупности жизни, о которой мы знаем, во Вселенной ... Все признаки указывают на все более мощные нападки на биоразнообразие в течение следующих двух десятилетий, рисуя мрачную картину будущего жизни, в том числе и человеческой». – сообщил Паундстоун.

Все эти предсказания конца света можно взять под сомнение, однако Поль Эрлих, один из ученых, участвующих в новом исследовании, заявил в своей книге «Бомба народонаселения», что человечество испытает массовое голодание с 1970-х годах. Аналогичным образом, принцип Готта полагается на субъективное суждение для определения конца света, что не несет стопроцентной уверенности в расчетах Паундстоуна.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 13:04
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