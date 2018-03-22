Ольга Серябкина поведала о важности поэзии

Серябкина поведала, что даже само слово «поэзия» очень важно. Весело или грустно Ольге – всё от того, есть ли вдохновение, получилось ли срифмовать очередную строчку и так далее. Певица подчеркнула, что она очень зависима от своего увлечения.Исполнительница песен поинтересовалась у поклонников, стоит ли выкладывать свой новый стих. Фанаты единогласно ответили, что «за» такое решение. Потому Ольга Серябкина обнародовала стихотворение о несбывшихся надеждах и любви под названием «Оловянная ложка». Подписчикам очень понравилась эта работа. Всего за восемнадцать часов она собрала больше 112 тысяч «лайков». Некоторые даже встревожились за состояние души Ольги Серябкиной. Они посчитали, что по этим строчкам можно предположить о сложностях в личной жизни артистки.